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Санду почала переговори із Зеленським: як зустрічали президента Молдови (відео)

12 січня, 11:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Після переговорів президентів заплановано підписання двосторонніх документів

Президент Молдови Майя Санду прибула до Києва з офіційним візитом і почала переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Відео: president.gov.ua
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Новоспечений молдавський лідер прибула до Маріїнського палацу у Києві. Президент України зустрів її традиційно – з червоною доріжкою і оркестром. Майя Санду спочатку вітала почесну варту, потім президенти відправилися вітати делегації України і Молдови.

Як відомо, після переговорів президентів на 13:00 заплановано підписання двосторонніх документів, після чого Зеленський і Санду виступлять із заявами перед журналістами.

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Раніше ми писали про те, що в Молдові відбулася церемонія інавгурації новообраного президента країни Майї Санду. Під час церемонії глава держави пообіцяла бути "президентом справедливості" і черговий раз наголосила на необхідності дострокових парламентських виборів. Санду також звернулася до громадян кількома мовами – російською, українською, гагаузькою та болгарською.

В свою чергу соратник Санду назвав Україну пріоритетом зовнішньої політики Молдови. Віцеспікер молдавського парламенту Міхай Попшой розповів про співпрацю його країни з сусідами.

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зустріч візит Молдова Володимир Зеленський Майя Санду

Джерело: Сьогодні

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