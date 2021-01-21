Найважливіший день в історії: ЄСПЛ визнав Грузію жертвою розв'язаної Росією війни

Європейський суд з прав людини погодився з твердженням Грузії про те, що Росія порушила кілька статей Європейської конвенції з прав людини під час війни в серпні 2008 року.
Про це йдеться в рішенні суду в Страсбурзі, який задовольнив 6 з 8 пред'явлених Тбілісі Москві звинувачень.
Визнання цих порушень Великою палатою підтверджує, що Росія:
- провела етнічні чистки грузин під час війни серпня 2008 року;
- відповідальна за тортури, нелюдське і принижуюче гідність поводження з грузинськими військовополоненими і цивільними особами;
- відповідальна за порушення свободи і безпеки цивільного населення;
- відповідальна за те, що не розслідує вбивства громадян Грузії під час війни.
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У контексті міждержавного спору щодо серпневої війни Грузія звинувачує Росію в порушенні статті №8 Європейської конвенції, зокрема, Грузія вважає, що Росія порушила такі статті Європейської конвенції під час війни і подальшої окупації:
- право на життя (стаття №2);
- заборона катувань, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (стаття 3);
- право на свободу і безпеку (стаття №5);
- право на захист приватного і сімейного життя (стаття №8);
- право на ефективний засіб правового захисту (стаття №13);
- захист власності (стаття 1 Першого протоколу № 1);
- право на освіту (стаття 2 Протоколу № 1);
- право на свободу пересування (стаття 2 Протоколу №4).
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Влада Грузії із захватом сприйняла рішення ЄСПЛ, повідомляє видання Apsny.ge.
Президент Саломе Зурабішвілі назвала рішення Страсбурзького суду у справі про війну 2008 року історичним. Вона дякує Міністерству юстиції та екс-главі відомства Теї Цулукіані. За словами Зурабішвілі, саме вони зробили великий внесок у перемогу Грузії.
Прем'єр Георгій Гахарія назвав це найважливішим днем у новітній історії Грузії: "Позов "Грузія проти Росії" завершився в Європейському суді з прав людини перемогою Грузії! Це спільна перемога!"
Колишній міністр юстиції Ніка Гварамія привітав з цією подією колишнього заступника Тіну Бурджаліані: "Головна справа в нашому житті завершилося. Тепер ми можемо чекати, коли наші онуки розкажуть про це дітям".
Справа про серпневу війну – другий міждержавний спір між Грузією і Росією в Страсбурзькому суді. Перша суперечка про масову депортацію громадян Грузії з Росії 2006 року закінчився перемогою Грузії. І хоча ЄСПЛ виніс рішення на користь Грузії, Росія ще не виплатила компенсацію. Війна між Росією та Грузією також розслідується Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.
Нагадаємо, вітчизняне МЗС заявляло, що умиротворення Росії після вторгнення в Грузію призвело до війни з Україною.
Сайт "Сьогодні" також розповідав, як все відбувалося під час російсько-грузинської війни в серпні 2008-го.
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