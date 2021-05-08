Саміт НАТО пройде без України, але це нормально. У Зеленського спростували фейк

Говорити, що Україну нібито не запросили на засідання Альянсу, некоректно, впевнені в Офісі президента

Фото: nato.int

У соцмережах пишуть, що Україну нібито не покликали на майбутній саміт НАТО, на якому порушуватимуть питання надання нашій країні Плану дій щодо членства. Але це не зовсім так – річ у тім, що Альянс прийняв рішення провести засідання без країн-партнерів, тільки на рівні глав держав і урядів країн-членів. Тобто говорити про те, що Україну "не запросили", некоректно.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів заступник голови Офісу президента (ОП) Ігор Жовква.

"Цьогорічний саміт НАТО 14 червня буде проведений без участі країн–партнерів Альянсу, до яких серед інших належить і Україна. У цьому саміті братимуть участь лише країни-члени", – сказав Жовква.

Альянс дійсно іноді не проводить саміти з залученням країн-партнерів. Наприклад, такими були саміти в Лондоні 2019 або Страсбурзі/Келі 2009, які пройшли тільки за участю країн-членів, нагадав представник ОП. На його думку, цілком логічно, що після обрання нового президента США НАТО хоче провести зустріч "у вузькому колі".

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Головним же для України є змістовне наповнення саміту 14 червня. В ОП упевнені, що тему України обов'язково обговорять. Про це вже заявляли найближчі партнери нашої країни – США, Канада, Німеччина, Франція і Польща, повідомив Жовква.

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Крім того, рішення НАТО ще може змінитися.

"Ми не виключаємо, що ухвалене позавчора в Штаб-квартирі НАТО рішення може бути не остаточним – за час, що залишився до саміту, союзники мають можливість його переглянути", – попередив Жовква.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина також спростувала фейк про те, що Україну нібито не запросили на саміт НАТО. При цьому, посилаючись на власних "інсайдерів", журналіст Ігор Соловей повідомляв, що нібито таке рішення було прийнято, тому що в України вже майже два роки немає посла при НАТО.

Нагадаємо, раніше цього місяця президент Польщі Анджей Дуда запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в тому, що на майбутньому саміті буде порушено питання вступу України до НАТО.