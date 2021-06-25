Саміт ЄС, новий глава Сумщини і депортація "Вато" – головні новини СЬОГОДНІ

25 червня загальна увага була прикута до рішень політичних лідерів ЄС і призначень в Сумській області та іншим подіям

Найважливіші новини 25 червня стосувалися кадрових призначень в ОДА і рішень лідерів ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Зеленський замінив голову Сумської області, Євросоюз прийняв комюніке після саміту, Німеччина вирішила пускати вакцинованих українців, кримінального "авторитета" "Вато" депортували до Грузії, а Протасевича випустили з СІЗО в Білорусі – сайт "Сьогодні" зібрав головні новини п'ятниці, 18 червня.

Новий начальник Сумщини

Реклама

Зеленський побажав удачі Живицькому на новій посаді / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації, попередньо звільнивши з цієї посади Василя Хому.

Живицький – уродженець Сумщини. У його послужному списку посади керівника апарату Сумської ОДА, а також заступника міністра інфраструктури за Владислава Криклія.

саміт ЄС

Реклама

В ЄС пригрозили РФ новими санкціями. Колаж "Сьогодні"

У Брюсселі відбувся Євросаміт лідерів 27 країн ЄС. Для України ця подія має три важливих наслідки:

в комюніке за підсумками зустрічі Росію закликали взяти на себе відповідальність за виконання Мінських угод із врегулюванню конфлікту на Донбасі;

із врегулюванню конфлікту на Донбасі; ЄС відхилив ідею Франції та Німеччини провести спільну зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним;

провести спільну зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним; очільнику зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю та Єврокомісії доручили вивчити можливість введення нових санкцій проти РФ.

Українців пустять до Німеччини після вакцини

Реклама

Німеччина дозволила в'їжджати до країни українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

Впускатимуть в країну тільки вакцинованих препаратами від Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Для тих, хто перехворів на ковід, щеплення може складатися тільки з однієї дози вакцини.

"Злодія в законі" вигнали з України

Реклама Черговий кримінальний авторитет залишає Україну / Фото: Нацполиция

Співробітники Нацполіціі видворили з України кримінального "авторитета" Вахтанга Кіпіані, відомого в кримінальних колах як "Вато".

25 червня його супроводили на літак і відправили до країни його походження, судячи з усього – в Грузію.

Раніше він потрапив до списку санкцій як людина, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави і громадян.

Лукашенко пішов назустріч Протасевичу

Протасевича перевели з СІЗО додому, але звинувачення не зняли / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

В Білорусі перевели з СІЗО під домашній арешт затриманих опозиційного журналіста, колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та його подругу-росіянку Софію Сапегу.

Для родичів затриманих таке рішення стало несподіванкою.

Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу