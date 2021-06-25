Русский
$ 27,46
32,79
  1. Влада

Саміт ЄС, новий глава Сумщини і депортація "Вато" – головні новини СЬОГОДНІ

25 червня 2021 18:55

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

25 червня загальна увага була прикута до рішень політичних лідерів ЄС і призначень в Сумській області та іншим подіям

Найважливіші новини 25 червня стосувалися кадрових призначень в ОДА і рішень лідерів ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Найважливіші новини 25 червня стосувалися кадрових призначень в ОДА і рішень лідерів ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Зеленський замінив голову Сумської області, Євросоюз прийняв комюніке після саміту, Німеччина вирішила пускати вакцинованих українців, кримінального "авторитета" "Вато" депортували до Грузії, а Протасевича випустили з СІЗО в Білорусі – сайт "Сьогодні" зібрав головні новини п'ятниці, 18 червня.

Новий начальник Сумщини

Реклама

Зеленський побажав удачі Живицькому на новій посаді

Зеленський побажав удачі Живицькому на новій посаді / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації, попередньо звільнивши з цієї посади Василя Хому.

Живицький – уродженець Сумщини. У його послужному списку посади керівника апарату Сумської ОДА, а також заступника міністра інфраструктури за Владислава Криклія.

саміт ЄС

Реклама

В ЄС пригрозили РФ новими санкціями. Колаж "Сьогодні"

В ЄС пригрозили РФ новими санкціями. Колаж "Сьогодні"

У Брюсселі відбувся Євросаміт лідерів 27 країн ЄС. Для України ця подія має три важливих наслідки:

Українців пустять до Німеччини після вакцини

Реклама

Німеччина дозволила в'їжджати до країни українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

Впускатимуть в країну тільки вакцинованих препаратами від Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Не пропусти!
Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта

Для тих, хто перехворів на ковід, щеплення може складатися тільки з однієї дози вакцини.

"Злодія в законі" вигнали з України

Черговий кримінальний авторитет залишає Україну
Реклама

Черговий кримінальний авторитет залишає Україну / Фото: Нацполиция

Співробітники Нацполіціі видворили з України кримінального "авторитета" Вахтанга Кіпіані, відомого в кримінальних колах як "Вато".

25 червня його супроводили на літак і відправили до країни його походження, судячи з усього – в Грузію.

Раніше він потрапив до списку санкцій як людина, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави і громадян.

Лукашенко пішов назустріч Протасевичу

Протасевича перевели з СІЗО додому, але звинувачення не зняли

Протасевича перевели з СІЗО додому, але звинувачення не зняли / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

В Білорусі перевели з СІЗО під домашній арешт затриманих опозиційного журналіста, колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та його подругу-росіянку Софію Сапегу.

Для родичів затриманих таке рішення стало несподіванкою.

Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у Росії
У ПАРЄ прийнята жорстка резолюція щодо Криму: як відреагували у РосіїВлада
Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВС
Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВСВлада
ЄС виступив із заявою щодо Донбасу і нових санкцій проти Росії
ЄС виступив із заявою щодо Донбасу і нових санкцій проти РосіїВлада
Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та Німеччини
Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та НімеччиниВлада
"Маски-шоу" навіть у тещі: у Медведчука знову проводять обшуки (оновлено)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти