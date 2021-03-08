Сам не вирішив, але я б хотіла: Мендель про другий термін Зеленського

Президент Володимир Зеленський ще не визначився, чи буде він балотуватися на другий термін.

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Про це заявила речниця глави держави Юлія Мендель у програмі "Бацман".

"Я не знаю (чи піде він на другий строк. – Ред.), подивимося. Думаю, він сам для себе не вирішив. Але я б хотіла", – сказала вона.

Мендель також назвала Зеленського найкращим президентом за всю історію країни. Але водночас вона не впевнена, що хоче залишатися його прессекретаркою в разі повторного обрання.

"Але я щиро вважаю, що він найкращий президент України і що він дуже правильно і добре веде нашу країну. Я впевнена, що всі побачать результат. Думаю, що до 2024 року, якщо ми оглянемося на 2019-й, ми не будемо себе впізнавати", – додала Мендель.

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Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак порадив Зеленському вирішувати, чи йти знову в президенти, вже ближче до кінця першого терміну.

А заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив: президент може піти на другий строк, бо дійшов висновку, що одного президентського терміну недостатньо для відновлення країни.

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