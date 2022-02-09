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Саакашвілі в суді зізнався, як разом із Лукашенком плів змову проти Путіна

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 лютого, 17:56
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Експрезидент Грузії назвав це таємною дипломатією
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що таємно зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Лондоні.

Про це він розповів на судовому процесі, повідомляють грузинські ЗМІ.

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"Таємна дипломатія"

Серед іншого Саакашвілі сказав, що чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні.

"Вперше розповідаю про це. Це була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію, – це результат моїх поїздок до Лондона", – розповів він.

Також наголошується, що в інтерв'ю Володимиру Соловйову Лукашенко заявив, що "не виключає визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії".

Інші висловлювання Лукашенка

В інтерв'ю Соловйову Олександр Лукашенко пообіцяв, що Мінськ піде на спільні з Москвою воєнні дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі За його словами, можлива відповідь у вигляді ракетного удару "і не лише".

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Крім цього, Лукашенко заявив, що у України немає шансів у війні з Росією та її союзниками. Він зазначив, що якщо Україна зважиться на військові дії, то вони триватимуть щонайбільше 3-4 дні.

Ситуація із Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі опинився за ґратами після того, як таємно повернувся до Грузії з України напередодні муніципальних виборів, у яких брала участь його партія "Єдиний національний рух". 1 жовтня Саакашвілі, який потрапив до Грузії в обхід митних постів, був затриманий.

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Він оголосив голодування і вже за кілька тижнів схуд на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.

Саакашвілі погодився на переведення до шпиталя у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування. 6 грудня особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе заявив, що лікарі у Руставській в'язниці прописали його пацієнту досить високі дози психотропних препаратів, у яких не було потреби.

8 грудня стало відомо, що через погане самопочуття Саакашвілі не зможе бути присутнім на на черговому засіданні суду.

Нагадаємо, 20 грудня мати Саакашвілі Гіулі Аласанія заявила, що її син не може нормально рухатися. Також у нього виникла проблема з оком.

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