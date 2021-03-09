З голим торсом і щасливий: Гончаренко розповів про самопочуття після вакцинації

Нардеп розповів, що його двічі звали на вакцинацію після відмови медиків

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко після вакцинації від COVID-19 заявив, що почувається добре, а також розповів, як отримав щеплення позачергово.

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Про це він повідомив у Telegram.

"Минуло 40 хвилин після вакцинації. Почуваюся відмінно, все добре... Вакцинований і щасливий", – сказав він.

Гончаренко зазначив, що громадські діячі, блогери, журналісти та всі публічні люди можуть записатися на вакцинацію і отримати щеплення у разі, якщо хтось із медиків (пріоритетна група) відмовився від щеплення.

Він зазначив, що у флаконі 10 доз і їх не можна зберігати довше 6 годин після відкриття.

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"Коли є ці залишки, то цими залишками вакцинують громадських діячів", – підкреслив нардеп.

Гончаренко розповів, що після реєстрації йому двічі телефонували.

При цьому він пояснив, що засвітив голий торс тільки тому, що був у кофті і в ній неможливо було закатати рукава до плеча.

"З приводу мого голого торсу. Дякую всім, що звернули увагу", – додав політик.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Україні внесли зміни в дорожню карту вакцинації і дозволили робити щеплення відомим і публічним людям.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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