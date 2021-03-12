З чого почалася окупація територій України: "Свобода слова Савіка Шустера"

Політики і чиновники також обговорять, як Україна переживе третю хвилю коронавірусу

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії поговорять про те, з чого насправді почалася окупація українських територій, і хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод.

Реклама

Також в програмі обговорять майбутню націоналізацію "Мотор Січі", як змінилася Україна за рік карантину і чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії.

Гостями студії будуть:

В тренді "Подивимося". Мендель прокоментувала можливість санкцій проти Коломойського

Олексій Данілов , секретар РНБО;

, секретар РНБО; Максим Степанов , міністр охорони здоров'я;

, міністр охорони здоров'я; Леонід Кравчук , перший президент України (1991-1994);

, перший президент України (1991-1994); Арсеній Яценюк , лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016); Володимир Литвин , голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);

, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012); Давид Арахамія ; голова фракції "Слуга народу";

; голова фракції "Слуга народу"; Юрій Бойко , співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";

, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя"; Ірина Геращенко , співголова фракції "Європейська солідарність";

, співголова фракції "Європейська солідарність"; Кіра Рудик , голова партії "Голос";

, голова партії "Голос"; Сергій Соболєв , заступник голови фракції "Батьківщина";

, заступник голови фракції "Батьківщина"; Сергій Рахманін , народний депутат від "Голосу";

, народний депутат від "Голосу"; Ігор Палиця , голова партії "За майбутнє";

, голова партії "За майбутнє"; Михайло Радуцький , народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації;

, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації; Руслан Марцінків , мер Івано-Франківська;

, мер Івано-Франківська; Олександр Данилюк , секретар РНБО (травень-вересень 2019);

, секретар РНБО (травень-вересень 2019); Томаш Фіала , генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital; Олександр Громико, президент Української асоціації виробників.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама