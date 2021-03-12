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З чого почалася окупація територій України: "Свобода слова Савіка Шустера"

12 березня, 16:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Політики і чиновники також обговорять, як Україна переживе третю хвилю коронавірусу

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії поговорять про те, з чого насправді почалася окупація українських територій, і хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод.

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Також в програмі обговорять майбутню націоналізацію "Мотор Січі", як змінилася Україна за рік карантину і чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії.

Гостями студії будуть:

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  • Олексій Данілов, секретар РНБО;
  • Максим Степанов, міністр охорони здоров'я;
  • Леонід Кравчук, перший президент України (1991-1994);
  • Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
  • Володимир Литвин, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);
  • Давид Арахамія; голова фракції "Слуга народу";
  • Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";
  • Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність";
  • Кіра Рудик, голова партії "Голос";
  • Сергій Соболєв, заступник голови фракції "Батьківщина";
  • Сергій Рахманін, народний депутат від "Голосу";
  • Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";
  • Михайло Радуцький, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації;
  • Руслан Марцінків, мер Івано-Франківська;
  • Олександр Данилюк, секретар РНБО (травень-вересень 2019);
  • Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;
  • Олександр Громико, президент Української асоціації виробників.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин коронавірус Мотор Січ Свобода слова Савіка Шустера

Джерело: Сьогодні

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