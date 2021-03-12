З чого почалася окупація територій України: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії поговорять про те, з чого насправді почалася окупація українських територій, і хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод.
Також в програмі обговорять майбутню націоналізацію "Мотор Січі", як змінилася Україна за рік карантину і чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії.
Гостями студії будуть:
- Олексій Данілов, секретар РНБО;
- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я;
- Леонід Кравчук, перший президент України (1991-1994);
- Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
- Володимир Литвин, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);
- Давид Арахамія; голова фракції "Слуга народу";
- Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";
- Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність";
- Кіра Рудик, голова партії "Голос";
- Сергій Соболєв, заступник голови фракції "Батьківщина";
- Сергій Рахманін, народний депутат від "Голосу";
- Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";
- Михайло Радуцький, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації;
- Руслан Марцінків, мер Івано-Франківська;
- Олександр Данилюк, секретар РНБО (травень-вересень 2019);
- Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;
- Олександр Громико, президент Української асоціації виробників.
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
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