З автоматом чи фотоапаратом: чи воював Протасевич за "Азов"

У Мережі з'явилася інформація, що засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, який висвітлював протести проти режиму Лукашенка і був затриманий в аеропорту Мінська білоруськими спецслужбами, раніше служив в батальйоні "Азов" і брав участь в бойових діях на Донбасі. Цю інформацію підтвердив і невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з журналістами.

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"Хто платив покидьку, який вбивав людей у братській Україні?" – зазначив Лукашенко, маючи на увазі, що за діями Протасевича стоїть Захід.

В той же час ексзаступник командира полку "Азов" з виховної роботи в 2014 році Олег Однороженко розповів "Сьогодні", що інформація про участь Протасевича у військових діях не відповідає дійсності. Головний редактор NEXTA не був бійцем "Азова". Більш того, Олег Однороженко з ним навіть не знайомий.

"У розташування підрозділу часто приїжджали журналісти. Ми їх селили на своїй базі, все показували, давали форму з нашими шевронами для фотографій, але вони, звичайно, не воювали", – говорить він, додавши, що особисто з Протасевичем не зустрічався.

Перевірка на фотошоп

Звідки ж з'явилися помилкові чутки в соцмережах? Користувачі пишуть, що 2014 року Протасевич вступив в полк "Азов", де пройшов спецпідготовку зі стрільби з вогнепальної зброї, рукопашного бою, диверсійно-підривної роботи і штурмових дій. А взимку 2015 року він нібито навіть дослужився до заступника командира зв'язку другої ударно-штурмової роти, про що заявив журналіст Григорій Азарьонок на телеканалі СТВ. Крім того, в Мережі з'явилася обкладинка газети батальйону "Азов" – "Чорне сонце" за липень 2015 року, на якій зображений Роман Протасевич у військовій формі з шевроном полку "Азов" і автоматом в руках.

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Журналіст міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Олексій Кузьменко припустив, що фотографія підроблена, і перевірив її на фотошоп за допомогою спеціального сервісу. На своїй сторінці в Twitter він підсумував, що обкладинка була явно відредагована і пропущена через фільтр. Але маніпуляції, застосовані до фотографії, схоже, відповідають тому, як оброблялися інші обкладинки "Чорного сонця" в той час. "Жодних тверджень і доказів того, що Протасевич воював з "Азовом", немає", – підсумував Кузьменко.

Що кажуть в "Азові"

Засновник батальйону "Азов", лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький підтвердив, що Протасевич дійсно був на Донбасі, але як журналіст. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі .

"Роман Протасевич дійсно разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами в Широкиному, де отримав поранення. Але його зброєю, як журналіста, був не автомат, а слово", – написав Білецький.

До слова, сам Протасевич не приховує, що рік знімав в зоні АТО як журналіст-фрілансер. Про це він повідомив в інтерв'ю Юрію Дудю 2020 року. Також журналіст розповідав, що був на Майдані під час Революції Гідності в Україні. За його словами, на Майдані він пробув недовго, всього тиждень, оскільки потім "Беркут розбив йому голову". Сам він стверджував, що в зіткненнях не брав участі і "камені не кидав".

Про те, що Роман Протасевич перебував на Донбасі як журналіст, каже "Сьогодні" і колишній прессекретар полку "Азов" Олександр Алфьоров.

"Роман не брав участі в бойових діях, він був людиною з фотоапаратом. Автомат йому дали потримати один раз виключно для фотографії в газету", – говорить нам Алфьоров.

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Він також додав, що Протасевич не проходив за списками бійців полку, Нацгвардії або підрозділів ЗСУ. "Протасевич громадянин іншої країни, він і не міг бути українським військовослужбовцем", – підкреслив Алфьоров.

Цю ж інформацію нам підтвердили в організації "Нацкорпус", в складі якої перебуває велика кількість "азовців". "Протасевич ніколи не значився в складі підрозділу і участі в бойових діях не брав, але він приїжджав, як журналіст" , – підкреслили в пресслужбі.

Що відомо про Протасевича

Політичну активність Роман Протасевич виявляв ще підлітком: в 16 років його змусили піти з ліцею БНТУ в Мінську після участі в "мовчазних акціях" проти керівництва країни (протестувальники звинувачували уряд Лукашенка в діях, що призвели до фінансової кризи, девальвації білоруського рубля і різкого стрибка цін).

Акції протесту організовувалися через соціальні мережі. Учасники регулярно збиралися на площах білоруських міст, не скандуючи жодних гасел, закликів або вимог, лише аплодуючи час від часу, але висловлюючи таким чином протест. Через це у Протасевича почалися проблеми, він був змушений змінити навчальний заклад.

На факультеті журналістики БГУ Роман Протасевич не довчився – його відрахували, за його власними словами, "з політичних мотивів". І все ж в ЗМІ він пропрацював понад вісім років – у редакціях "Єврорадіо" і білоруської служби "Радіо Свобода", спеціалізуючись на фотожурналістиці.

Кому вигідний фейк

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Політолог, магістр державного управління Володимир Воля упевнений, що за "вкиданням" інформації про службу Протасевича в "Азові" стоять спецслужби Білорусі.

"Протасевич виявився вдалою фігурою. Дізнавшись про те, що він був на Донбасі, влада Білорусі вирішила використовувати цей факт для демонізації протестного руху. Спотворивши інформацію, прив'язала Україну, щоб зробити образ опозиції кривавішим", – говорить Володимир.

За словами експерта, створена картинка "нациста Протасевича" відмінно вписалася в контекст білоруської пропаганди боротьби з "фашистами" і впливом Заходу.

Новини "Сьогодні" писали, що з'явилося страшне відео з Протасевичем. На обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а його пальці були стиснуті в "замок".

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією