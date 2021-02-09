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"Русского мира" в Україні не буде: Кулеба відповів Кремлю

9 лютого, 14:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кулеба порівняв український світ з путінським "русским миром"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про "русский мир" в Україні.

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"Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе. "Русский мир" – це одноманітність, в якому немає нікого, крім росіян", – написав він у Twitter.

Кулеба зазначив, що український світ – це різноманіття і свобода.

"Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці", – підкреслив міністр.

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Нагадаємо, в грудні Путін відзначився черговою цинічною заявою щодо Донбасу, а також висловив невдоволення намірами Києва переглянути Мінські угоди.

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А тим часом у Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцину. Український президент забракував "Супутник V", а прессекретар президента РФ у відповідь вирішив похвалитися "шаленим попитом" від інших країн.

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Росія русский мир Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

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