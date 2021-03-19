"Русский мир" прирівняють до нацизму? В Україні хочуть заборонити ідеологію Путіна

У Верховну Раду подали законопроєкт №5258 про внесення змін до закону про заборону пропаганди комуністичного і нацистського тоталітарних режимів. Депутати пропонують додати до заборон і пропаганду "руського міра" (за визначенням, запропонованим авторами законопроєкту – Ред.).

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Відповідний документ опублікований на сайті парламенту.

"Руський мір" несе загрозу Україні

Автори законопроєкту зазначають, що однією з серйозних загроз регіональній і глобальній безпеці є російський екстремізм, який теоретично обґрунтований в ідеології "руського міра". Перш за все мова йде про задекларовану Росією мету "збирання земель" та захисту російськомовних незалежно від територіальності, повернення Росії статусу "наддержави" і створення з сучасної Росії держави-цивілізації з великою місією. Разом з тим, цією місією виправдовуються будь-які злочини, навіть цинічні вбивства і тероризм.

Завдяки методичному насадженню ідеології "руського міра" протягом кількох років за допомогою ЗМІ, стала можливою анексія Криму та окупація Донбасу. Автори відзначають, що президент РФ Володимир Путін почав озвучувати положення цієї ідеології з 2006 року.

Що пропонується у законопроєкті

Документ пропонує заборонити пропаганду ідеології "руського міра", яка протягом кількох століть є ідеологічним супроводом політики Росії щодо "збирання земель", підкорення народів і спробою відродити СРСР.

Ідеологія "руського міра" засуджується, як тоталітарна, ксенофобська, яка несумісна з основними правами людини і становить загрозу національній безпеці держави.

Пропонується дозволити РНБО припиняти діяльність компаній, політичних партій, ЗМІ у разі пропаганди і фінансуванні ідеології "руського міра".

Встановлюється покарання для розповсюджувачів "руського міра", а активи, які належать любителям цієї ідеології, можуть бути вилучені на користь держави.

У законі хочуть визначити власне поняття "руський мір" – споріднена форма націонал-соціалізму (нацизму), російська зовнішньополітична стратегія, декларативною метою якої є "збирання земель", повернення Росії статусу "наддержави" і збирача всіх російськомовних.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в лютому цього року прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Росія продовжить нав'язувати Україні ідеали "руського міра".

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