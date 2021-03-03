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Рудьковському в аеропорту вручили підозру у викраденні нардепа – ЗМІ

3 березня, 19:42

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Колишній міністр транспорту проходить за статтями про тортури і викрадання людини

Колишній міністр транспорту і зв'язку (2006-2007) і депутат Верховної Ради IV, V, VII скликань Микола Рудьковський повернувся в Україну, де йому в аеропорту вручили підозру в резонансному викраденні керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, нині – нардепа від "Слуги народу".

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Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє УП.

"В аеропорту йому вручили підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу", – розповів співрозмовник видання.

Сам Рудьковський в Facebook підтвердив, що повернувся в Україну і привітав маму з днем народження.

Нагадаємо, глава правління одного з лідерів видобутку природного газу в Україні ПрАТ "Нафтогазвидобування" Олег Семінський був викрадений у лютому 2012 року. За однією з версій, причина викрадення – отримання викупу, за іншою – це був переділ грошового бізнесу.

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Постраждалого незаконно позбавили волі на більш ніж 3 роки. Чоловіка систематично катували і вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг у 200 млн доларів.

До сьогодні було повідомлено про підозру п'яти особам, причетним до вказаних злочинів за ст. 127 "Катування", ст. 146 "Викрадення людини" і ст. 189 "Вимагання".

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тортури викрадення вимагання семинский Нафтогазвидобування Микола Рудьковський
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