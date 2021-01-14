Росію чекають юридичні наслідки: Малюська про рішення ЄСПЛ

Міністр юстиції Денис Малюська назвав перемогою рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі України проти Росії через порушення прав людини в окупованому Криму.
"Перша проміжна перемога в серії справ України проти Росії в Європейському суді з прав людини", – написав він і додав, що тепер ЄСПЛ переходить до розгляду справи по суті.
На що скаржилася Україна в суді
Українська сторона просила суд визнати порушення Росією в Криму таких положень міжнародної Конвенції щодо прав людини:
- право на життя;
- заборона катувань;
- право на свободу та особисту недоторканність;
- право на справедливий суд;
- право на повагу до приватного і сімейного життя;
- свобода думки, совісті і релігії;
- свобода вираження думки;
- свобода зібрань;
- заборона дискримінації;
- захист права власності;
- свобода пересування.
Важливі моменти "кримської справи Україна-Росія"
Юридичний. Україна крок за кроком доводить судовими рішеннями факти агресії і злочинної поведінки Росії: "Рано чи пізно такі рішення матимуть юридичні наслідки для топ-чиновників країни-агресора".
Комунікаційний. Україна і Рада Європи дають потужний меседж, що Крим залишається на порядку денному і ніхто не уникне покарання.
Протидія гібридній війні. Рішення ЄСПЛ – це потужний юридичний удар по пропаганді РФ про нібито "мирне і правомірне приєднання" Криму.
"ЄСПЛ підтвердив, що РФ мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з моменту так званого "референдуму" (в березні) – це хороший юридичний факт, підтверджений судовим рішенням, який потім ми комусь згадаємо", – додав Малюська.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Кабмін України подав до Європейського суду з прав людини документи у справі проти Росії ще в січні 2019 року.
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