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  1. Політика

Росію чекають юридичні наслідки: Малюська про рішення ЄСПЛ

14 січня, 13:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер Європейський суд зможе перейти до розгляду справи по суті

Міністр юстиції Денис Малюська назвав перемогою рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі України проти Росії через порушення прав людини в окупованому Криму.

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"Перша проміжна перемога в серії справ України проти Росії в Європейському суді з прав людини", – написав він і додав, що тепер ЄСПЛ переходить до розгляду справи по суті.

Фото: echr.coe.int

На що скаржилася Україна в суді

Українська сторона просила суд визнати порушення Росією в Криму таких положень міжнародної Конвенції щодо прав людини:

  • право на життя;
  • заборона катувань;
  • право на свободу та особисту недоторканність;
  • право на справедливий суд;
  • право на повагу до приватного і сімейного життя;
  • свобода думки, совісті і релігії;
  • свобода вираження думки;
  • свобода зібрань;
  • заборона дискримінації;
  • захист права власності;
  • свобода пересування.

Важливі моменти "кримської справи Україна-Росія"

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Юридичний. Україна крок за кроком доводить судовими рішеннями факти агресії і злочинної поведінки Росії: "Рано чи пізно такі рішення матимуть юридичні наслідки для топ-чиновників країни-агресора".

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Комунікаційний. Україна і Рада Європи дають потужний меседж, що Крим залишається на порядку денному і ніхто не уникне покарання.

Протидія гібридній війні. Рішення ЄСПЛ – це потужний юридичний удар по пропаганді РФ про нібито "мирне і правомірне приєднання" Криму.

"ЄСПЛ підтвердив, що РФ мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з моменту так званого "референдуму" (в березні) – це хороший юридичний факт, підтверджений судовим рішенням, який потім ми комусь згадаємо", – додав Малюська.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Кабмін України подав до Європейського суду з прав людини документи у справі проти Росії ще в січні 2019 року.

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Росія Крим єспл Денис Малюська

Джерело: Сьогодні

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