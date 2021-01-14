Росію чекають юридичні наслідки: Малюська про рішення ЄСПЛ

Тепер Європейський суд зможе перейти до розгляду справи по суті

Міністр юстиції Денис Малюська назвав перемогою рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі України проти Росії через порушення прав людини в окупованому Криму.

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"Перша проміжна перемога в серії справ України проти Росії в Європейському суді з прав людини", – написав він і додав, що тепер ЄСПЛ переходить до розгляду справи по суті.

Фото: echr.coe.int

На що скаржилася Україна в суді

Українська сторона просила суд визнати порушення Росією в Криму таких положень міжнародної Конвенції щодо прав людини:

право на життя;

заборона катувань;

право на свободу та особисту недоторканність;

право на справедливий суд;

право на повагу до приватного і сімейного життя;

свобода думки, совісті і релігії;

свобода вираження думки;

свобода зібрань;

заборона дискримінації;

захист права власності;

свобода пересування.

Важливі моменти "кримської справи Україна-Росія"

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Юридичний. Україна крок за кроком доводить судовими рішеннями факти агресії і злочинної поведінки Росії: "Рано чи пізно такі рішення матимуть юридичні наслідки для топ-чиновників країни-агресора".

Комунікаційний. Україна і Рада Європи дають потужний меседж, що Крим залишається на порядку денному і ніхто не уникне покарання.

Протидія гібридній війні. Рішення ЄСПЛ – це потужний юридичний удар по пропаганді РФ про нібито "мирне і правомірне приєднання" Криму.

"ЄСПЛ підтвердив, що РФ мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з моменту так званого "референдуму" (в березні) – це хороший юридичний факт, підтверджений судовим рішенням, який потім ми комусь згадаємо", – додав Малюська.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Кабмін України подав до Європейського суду з прав людини документи у справі проти Росії ще в січні 2019 року.

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