"Росію чекають серйозні наслідки": низка країн ПАРЄ виступила з жорсткою заявою

Уже майже 10 країн-членів ПАРЄ послали Росії дуже чіткий сигнал – краще припинити агресивні дії

Україна і ще низка країн Парламентської асамблеї Ради Європи виступили зі спільною заявою на підтримку України і з вимогою до Росії припинити агресію, особливо на тлі стягування величезної армії до українського кордону.

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Текст заяви опублікувала в Facebook голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

Заяву вже підписали делегації Литви, Латвії, Естонії, України, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії, Азербайджану та підписи продовжують збиратися, після чого документ буде передано до Бюро ПАРЄ, Комітету міністрів і генеральному секретарю Ради Європи.

Заява членів ПАРЄ щодо російської загрози

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У ПАРЄ підтвердили непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, її прагнення до ЄС і НАТО.

Члени ПАРЄ серйозно занепокоєні збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню, зростанням кількості жертв і особливо постійним нарощуванням і концентрацією надмірних військових сил в безпосередній близькості до українських кордонів, а також на незаконно окупованому Кримському півострові. Все це підриває стабільність і безпеку на континенті.

Закликали Росію припинити свої провокації, зупинити блокаду Керченської протоки і почати деескалацію ситуації і проводити військові навчання відповідно до міжнародних вимог прозорості.

Відзначили стриманість української армії на тлі ворожих провокацій і вітають Україну за прихильність до мирного вирішення конфлікту.

Росія демонструє своє небажання до мирного врегулювання і відкрито підриває ці зусилля необґрунтованим переміщенням своїх військ.

Закликали Росію припинити дезинформаційні провокації і кібератаки, а також брехливу пропаганду в соціальних мережах України.

"Ми, що нижче підписалися, маємо серйозно сприймати провокації РФ та ескалацію військових дій і надсилаємо Росії дуже чіткий сигнал про те, що, в разі відмови, на Росію чекатимуть серйозні наслідки, включаючи санкції", – заявили члени ПАРЄ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні відбулося засідання міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь і голова МЗС України Дмитро Кулеба. Він запропонував Євросоюзу план, як вгамувати Росію.

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