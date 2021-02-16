Росію треба покарати. Рада звернулася до світу через окупацію Криму

Росія поводиться агресивно на захопленому півострові, особливо страждають кримські татари

Верховна Рада прийняла проєкт постанови про звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ і НАТО, а також до урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав людини і про звільнення українських політв'язнів.

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Депутати зазначають, що Росія не просто продовжує окупацію українського півострова, але й переслідує кримських татар, активістів, журналістів. Верховна Рада звернулася до світу з проханням:

засудити дії Росії, які суперечать міжнародним нормам;

посилити санкції проти РФ і продовжити політику невизнання окупації;

допомогти Україні повернути території, в тому числі через "Кримську платформу";

натиснути на окупантів санкціями, щоб змусити звільнити українських політв'язнів;

протидіяти мілітаризації півострова Росією;

вимагати від РФ припинити агресивні дії в Чорноморському регіоні, припинити торговельну блокаду Чорного і Азовського морів під виглядом військових навчань;

вимагати припинити захоплення українських ядерних об'єктів у Криму і не допустити розміщення там ядерної зброї;

вимагати припинити переслідування кримських татар і порушення їх прав;

вимагати припинити депортацію кримських татар з півострова і заселення його росіянами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в ООН визнали незаконною російську владу в Криму. У резолюції ООН перераховані злочини окупантів проти населення українського півострова.

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Своєю чергою Москва нервово відреагувала на резолюцію ООН. Речниця МЗС РФ Марія Захарова запевняє, що "кримський референдум" був проведений за нормами міжнародного права.

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