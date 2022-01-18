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Росіяни одразу біжать, як запахне смаженим – Гордон присоромив Путіна

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 січня, 10:32
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Журналіст розповів, що насправді задумав російський лідер Володимир Путін.
Дмитро гордо розповів, чого боїться Путін
Дмитро гордо розповів, чого боїться Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не планує вторгнення в Україну, напруження ситуації – це лише брязкання зброєю для підвищення ставок. Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі "Хард з Влащенком" на телеканалі " Україна 24 ".

"Я не вірю в напад Росії, я вірю в те, що за допомогою того, що він нібито нападе на Україну, Путін піднімає свої ставки перед цивілізованим світом. Я не сказав би, що перед Байденом (піднімає ставки – ред.), саме перед цивілізованим світом", – сказав він.

Гордон принизив войовничість Путіна

"Путін чудово розуміє, як з ким треба поводитися, він чудово знає своїх західних партнерів, і, якщо страшно, він у ту ж мить втікає", – сказав він. Згадайте, з якою помпою було обставлено прихід російських військ до Казахстану. А тоді ще речник Блінкін сказав, що росіяни приходять швидко, а йдуть повільно. І подивіться, як вони пішли, коли запахло смаженим. А смажене – це спільна позиція Китаю та Туреччини. Щойно китайські та турецькі партнери сказали "він Путіну", він у ту ж мить же забрався геть. Ось так це відбувається у світовій політиці", – наголосив Гордон.

5 січня Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. Володимир Путін заявив, що миротворчий контингент ОДКБ залишить Казахстан після виконання своїх завдань, термін залежить від рішення глави республіки.

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Також Гордон сказав, що Україні необхідно мати хорошу армію та хорошого керівника. Наприклад, журналіст навів президента Туреччини Ердогана, який має одну з найсильніших армій світу, а також правильне оточення.

"Якщо немає поруч ні людей, ні армії, ну що ж, будеш бовтатись, як гавно в ополонці і ніхто тебе не питатиме і з тобою радитиметься", – сказав він.

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То вторгнення Росії буде?

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Видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося про те, що з України масово виїжджають російські дипломати . Частина виїхала на початку січня та очікується, що ще кілька людина покинуть країну найближчим часом.

Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість – 2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Російські військові вже прибувають до Білорусі у рамках перевірки сил реагування.

17 січня стало відомо, що Росія перекидає зі Східного військового округу на свої західні кордони оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".

Найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ, плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду .

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