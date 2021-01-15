Росія виходить з Договору про відкрите небо

Після виходу США з Договору про відкрите небо(ДВН), Росія теж вирішила його залишити і готується повідомити про це учасникам угоди.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ.
У Москві вважають, що США під надуманим приводом вийшли з Договору, після чого був істотно порушений баланс інтересів країн-учасниць, завдано серйозної шкоди дії Договору, підірвана його роль як інструменту зміцнення довіри і безпеки.
"Через відсутність прогресу у справі усунення перешкод для продовження функціонування Договору в нових умовах, МЗС Росії уповноважений заявити про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу Російської Федерації з ДВН. Після їхнього завершення відповідне повідомлення буде направлено депозитаріям", – йдеться в заяві.
Відзначимо, що для Росії строк дії Договору закінчиться через шість місяців після офіційного повідомлення партнерам за Договором про її вихід. Після остаточного виходу РФ не зможе здійснювати інспекційні обльоти територій країн-учасниць Договору, а також отримувати від них доступ до отриманих під час польотів даних.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Америка вийшла з Договору 23 листопада. Президент США звинувачував Росію у невиконанні умов документу. У Кремлі відреагували на вихід США.
Багатосторонній Договір про відкрите небо підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав – членів Організації з безпеки та співпраці в Європі. Договір укладено з метою "сприяння відкритості у військовій діяльності та зміцнення міжнародної безпеки шляхом реалізації заходів зміцнення довіри і стабільності на основі співпраці зі створення режиму відкритого неба". Зокрема, в межах договору діє система квот на обльоти.
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