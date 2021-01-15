Росія виходить з Договору про відкрите небо

Росіяни незадоволені нещодавнім виходом американців і вирішили зробити те ж саме

Після виходу США з Договору про відкрите небо(ДВН), Росія теж вирішила його залишити і готується повідомити про це учасникам угоди.

Реклама

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ.

У Москві вважають, що США під надуманим приводом вийшли з Договору, після чого був істотно порушений баланс інтересів країн-учасниць, завдано серйозної шкоди дії Договору, підірвана його роль як інструменту зміцнення довіри і безпеки.

"Через відсутність прогресу у справі усунення перешкод для продовження функціонування Договору в нових умовах, МЗС Росії уповноважений заявити про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу Російської Федерації з ДВН. Після їхнього завершення відповідне повідомлення буде направлено депозитаріям", – йдеться в заяві.

В тренді Плівки Деркача: США ввели санкції проти 7 громадян України

Відзначимо, що для Росії строк дії Договору закінчиться через шість місяців після офіційного повідомлення партнерам за Договором про її вихід. Після остаточного виходу РФ не зможе здійснювати інспекційні обльоти територій країн-учасниць Договору, а також отримувати від них доступ до отриманих під час польотів даних.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", Америка вийшла з Договору 23 листопада. Президент США звинувачував Росію у невиконанні умов документу. У Кремлі відреагували на вихід США.

Багатосторонній Договір про відкрите небо підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав – членів Організації з безпеки та співпраці в Європі. Договір укладено з метою "сприяння відкритості у військовій діяльності та зміцнення міжнародної безпеки шляхом реалізації заходів зміцнення довіри і стабільності на основі співпраці зі створення режиму відкритого неба". Зокрема, в межах договору діє система квот на обльоти.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама