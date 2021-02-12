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Росія запровадила нові санкції проти України

12 лютого, 21:55

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Санкційний список розширився до 84 компаній

Уряд Росії розширив економічні санкції проти українських компаній. Відповідний указ у п'ятницю, 12 лютого, підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

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Про це йдеться на сайті уряду РФ.

Обмежувальні заходи запроваджено проти ТОВ "Донмар", ТОВ "Краншип", ТОВ "Максима Метал Сервіс", ПАТ "Полтавський агроагрегатний завод", ТОВ "Солар Стальконструкція", ТОВ "Трансшип" та інших. Всього – 16 підприємств.

Таким чином санкційний список розширився до 84 компаній. Рішення російського уряду набирає чинності з дня його опублікування.

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Нагадаємо, 11 грудня 2020 року Росія включила до санкційного списку 849 громадян України. До нього увійшли спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, тодішня голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько та інші.

Також повідомлялося, що 1 листопада 2018 року уряд Росії за указом президента РФ запровадив "Спеціальні економічні заходи в зв'язку з недружніми діями України".

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Росія санкції санкції проти України Михайло Мішустін

Джерело: Сьогодні

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