Росія погрожує закрити місію ОБСЄ на Донбасі – Україна категорично проти

31 липня закінчується строк мандату місії ОБСЄ на російських пропускних пунктах "Гуково" і "Донецьк" – спостерігачів можуть вигнати назавжди

Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на можливе припинення роботи місії на російських пунктах пропуску. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська влада домагається продовження мандату місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на кордоні з Росією. Чинність мандата місії закінчується в кінці липня.

Реклама

Про це на брифінгу з главою ОБСЄ Анн Лінде 15 червня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандата місії на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною. А тепер загрожує повним закриттям цих місій... Україна наполягає, що ця місія має продовжити роботу і після 31 липня", – зазначив міністр, звинувативши РФ у тому, що Кремль хоче перешкодити роботі спостерігачів.

Він зазначив, що в Києві високо оцінюють зусилля ОБСЄ задля мирного врегулювання на Донбасі, зокрема роботу спеціальної місії організації і медіацію переговорів.

Кулеба висловив жаль стосовно зневажливого ставлення російської влади до ОБСЄ. Зокрема, Москва не пояснила концентрацію своїх військ на кордоні з Україною згідно з Віденським документом, підірвала довіру до організації, вийшовши з Угоди про відкрите небо.

Реклама

"Шантаж і зневагу з боку Росії до ОБСЄ можуть зупинити тільки принципова позиція і дії цієї організації, і Україна завжди стоятиме на боці ОБСЄ в цій боротьбі", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, у квітні Спільна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повідомила про нові перешкоди, які створюють їхній роботі бойовики – глушать безпілотники і обшукують причепи та автомобілі.

Більше про те, що ще обговорюють в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією