Россия знову виганяє кримських татар: Зеленський записав відеозвернення

/ Фото: Сьогодні

Радянська влада наказала депортувати кримських татар з півострова у 1944 році, а через десятки років уже сучасна Росія знову виживає корінний народ з Криму. Однак Україна зробить півострів вільним і всі повернуться додому. Про це сказав у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Реклама

Він нагадав, що кримські татари лише через 45 років після депортації змогли повернутися додому, а тепер прийшли послідовники Сталіна.

"Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську протиправну анексію. Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу! Схиляючи перед ними голови, з надією на перемогу справедливості та правди, українці разом з кримськими татарами промовляють: Крим буде вільним! Qırım serbest olacaq!" – сказав Зеленський.

Відео: facebook.com/zelenskiy95

Президент зазначив, що раніше вже підписав Стратегію деокупації Криму, а також створено новий міжнародний формат "Кримська платформа". Він заявив, що вносить в Раду новий законопроєкт про корінні народи.

"Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", – сказав глава держави.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Криму молодь піднялася на Чатир-Даг в пам'ять про депортованих кримських татар.