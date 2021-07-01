"Росія розгорнула ракети і може вдарити по Україні" – чи закінчаться навчання НАТО війною?

Росія може завдати удар по Україні вже цього літа. Атаку буде здійснено з моря. Повідомлення про це з'явилися в польських ЗМІ. Таку ймовірність припускають політологи і військові експерти. Сайт "Сьогодні" з'ясував, наскільки реальною є загроза нападу Росії на нашу країну і чи варто українцям готуватися до війни.

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Польський журнал Tygodnik Solidarność опублікував статтю з заголовком "Чорноморське випробування на міцність. Влітку Росія вдарить з моря?", в якій говориться, що РФ може атакувати Україну вже найближчим часом.

Росія зміцнюється на Чорному морі

Як зазначає автор статті журналіст Гжегож Кучинський , Після захоплення українського Криму Росія змогла радикальним чином зміцнити свою стратегічну позицію в Чорному морі. Раніше вона була обмежена його північно-східною частиною, а базою Чорноморського флоту в Севастополі користувалася на правах оренди. "Силова анексія півострова і його планомірна мілітаризація змінили ситуацію принциповим чином" , – зазначає журналіст.

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Зараз росіяни контролюють обидва береги Керченської протоки, замкнувши українців в Азовському морі, і при цьому отримали безпечний маршрут для перекидання морських сил, у тому числі з Каспійського моря. "Чорноморський флот РФ більше не залежить від України, і Москва може розміщувати в Криму будь-які озброєння, від С-400 до комплексів" Іскандер ", ракети яких можуть оснащуватися ядерними боєголовками, або стратегічних бомбардувальників" , – пише Кучинський.

Отже, Росія розширила зону ураження свого наступальної зброї в Чорному морі, на півдні України і навіть в східній частині Балкан. У Криму не випадково розмітили берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон", в радіус дії яких потрапляє велика частина Чорного моря.

Україна опинилася в складній ситуації. Порти на Азовському морі, такі як Маріуполь або Бердянськ, можуть виявитися заблокованими в будь-який момент, а використовуючи Крим, росіяни здатні перекрити доступ до портів, що знаходяться на заході від півострова, в тому числі до Одеси.

Загрозливі сигнали НАТО

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Така ситуація, природно, не подобається Україні, а також її партнеру НАТО, в зв'язку з чим Альянс вирішив подати Москві загрозливі сигнали. Саме так можна інтерпретувати інцидент з есмінцем Defender і вчення Sea Breeze-2021 ( "Морський бриз – 2021").

Відзначимо, що навчання у Чорному морі НАТО і його партнерів викликали протест Москви. До того ж за кілька днів до їх початку есмінець Великобританії Defender виставив у смішному світлі потенціал ВМС Росії.

Нагадаємо, есмінець Defender увійшов в територіальні води Криму і, ігноруючи заклики росіян, проїхав по запланованому маршруту, не звернувши уваги на попереджувальну стрільбу патрульних катерів прикордонної ФСБ і бомбардування військових літаків Су-24М. Опустимо навіть той факт, що британці мали повне право зробити передбачений морським правом так званий мирний прохід в цих водах (вони залишаються українськими, оскільки Крим незаконно окупований), – в будь-якому випадку інцидент оголив слабкість російської оборони.

Як зазначають військові експерти, Велика Британія навмисне влаштувала провокацію з метою перевірки військових можливостей Росії в Чорному морі. Та іспит провалила.

Про це "Сегодня" говорить військовий експерт полковник запасу Олег Жданов .

"Це була спецоперація Королівського ВМФ Великобританії та політичне приниження Росії", – упевнений Жданов.

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Британський есмінець Defender. Фото: REUTERS / Sergey Smolentsev

Росія готує хід у відповідь?

Тепер хід за Росією. Під час почалися 28 червня навчань Sea Breeze 2021, в яких беруть участь 32 країни, 5 тисяч військових, 40 літаків і 31 корабель, в тому числі всі той же британський Defender, а також американський есмінець Ross, росіяни в Криму привели в бойову готовність ракетно -зенітние комплекси С-400 "Тріумф" і "Панцир".

Отже, є побоювання, що в ході маневрів Альянсу і його союзників з боку Росії можна очікувати і більш серйозних кроків. Аж до відкриття вогню на поразку. Одна з перших, хто може потрапити під ракетні удари, – Україна, яка бере участь в навчаннях НАТО.

"Ще більш загрозливим виглядає сценарій, при якому Росія вирішить проводити масштабні наступальні дії і висадити десант в околицях Маріуполя або тієї ж Одеси" , – зазначає Кучинський.

До слова, в квітні поточного року деякі експерти, наприклад командувач сухопутними військами США в Європі в 2014-2017 роках генерал-лейтенант Бен Ходжес, стверджували, що така атака може відбутися вже цього літа.

"Все почалося з того, що в квітні Росія оголосила про закриття до жовтня частини акваторії Чорного моря, пояснюючи це проведенням навчань. Ніхто, однак, не закриває настільки великі зони з такої причини. Можна лише робити припущення, що справа була в бажанні обмежити доступ в регіон. Навіщо? Можливо, щоб розчистити поле, а точніше море, для дій проти України " , – пише журналіст.

Росія може зайти через Донбас

Про те, що існує ймовірність вторгнення Росії в Україну, каже і колишній радник президента РФ Володимира Путіна, глава Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов . Про це він заявив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону .

На його думку, атака РФ може відбутися цього літа. "З моєї точки зору, найкращі умови для цього відкриваються з липня" , – зазначив експерт.

За його словами, Росія може сконцентрувати на кордоні з Україною понад 150 тисяч військовослужбовців. "Іншими словами, це додаткова тисяча кілометрів фронту, потенційного фронту" , – зазначив Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов у программі "Час Голованова" на каналі "Україна 24". / Фото: Україна 24

Він вважає, що цей небезпечний період, коли можливо вторгнення Росії, триватиме до осені, так як у вересні заплановано проведення спільних російсько-білоруських маневрів "Захід 2021". Експерт також додав, що вторгнення Росії може відбутися як з боку Криму, так і через Донецька та Луганська області та місто Маріуполь.

"Також дуже вразливе місце – південне узбережжя України. Херсонська область, Запорізька область. З цієї території проходить Північно-Кримський канал, там знаходиться Запорізька атомна та інші електростанції, які дають третину електроенергії нинішньої України. І якщо це, не дай бог, станеться, втрата цього буде непорівнянна з тим, що було, коли був окупований Крим і окупована частина Донбасу. Плюс це закриття Дніпровсько-південнобужськими лиману і двох великих портів – Херсон і Миколаїв, і вихід на пряму видимість і доступність порту Південний і Одеси " , – сказав експерт.

На підготовку до атаки знадобиться тиждень

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, екс-глава Штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко каже, що загроза вторгнення Росії в Україну досить реальна, проте сумнівається, що атака відбудеться в липні.

"Зараз, під час проведення масштабних навчань НАТО в Чорному морі з залученням великої кількості кораблів і літаків, Росія навряд чи почне відкриті бойові дії. Велика ймовірність, що вторгнення відбудеться у вересні, під час спільних навчань з Білоруссю ", – говорить він" Сегодня ".

До України пливе серйозна армада НАТО. Колаж "Сьогодні"

Романенко зазначає, що зараз Путін вичікує, чим закінчаться зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, потім, можливо, сам проведе переговори з президентом України і тільки після цього прийме рішення – атакувати Україну чи ні.

"На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень, максимум – дві", – зазначає Романенко.

Екс-глава Генштабу також додав, що вторгнення, найімовірніше, почнеться зі сходу України.

"Жителям Донбасса масово роздають паспорти РФ. Путіну простіше буде пояснити атаку захистом громадян Росії ", – пояснює Романенко.

У той же час генерал не виключає можливості нападу з боку Криму.

"Росії необхідно вирішити питання з водою в Крим і відрізати від півострова Україні. Але, якщо напад з моря і буде, то не в липні, а ближче до вересня ", – підсумував Романенко.

Це буде катастрофа для всіх

Військовий експерт Олег Жданов також зазначає, що ймовірність загрози російського вторгнення існує.

"Монополія влади Путіна провокує таку ймовірність. Але я не думаю, що Росія зважиться. Навіть якщо Путін захоче атакувати Україну, його зупинять ", – стверджує він.

Як каже Жданов, обстріл території України означатиме початок війни.

"Відповідно до Статуту ООН, в разі війни всі країни – члени ООН повинні припинити будь-які стосунки з агресором. Отже, Європейський Союз зупинить роботу російського газопроводу "Північний потік – 2", зупиняться ешелони з товарами, урвуться все економічні відносини Росії з рядом країн. Це буде катастрофа для всіх. І в Росії це прекрасно розуміють ", – підкреслив експерт.

На його думку, Росія буде продовжувати розвивати конфлікт на Донбасі, але не стане проводити відкриті наступальні дії, щоб не бути звинуваченою в зриві Мінських угод.

Говорячи про Донбас, Володимир Путін знову промовчав про порушення Мінських угод Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Навчання НАТО можуть закінчитися війною

У тому, що Росія почне вторгнення в найближчим часом, сумнівається і політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов .

"Звичайно, заперечувати ймовірність нападу Росії не можна. Біля українських кордонів все ще стоять війська РФ, а повноцінної розрядки після зустрічі Байдена з Путіним не спостерігається. У той же час на переговорах президенти США і Росії домовилися до кінця року взаємодіяти без серйозних конфліктів і виробити правила конфронтації, що не переростає в збройні зіткнення ", – говорить він.

На думку експертів, ситуація все ж напружена. Росія і НАТО все частіше проводять навчання і брязкають зброєю перед обличчям друг одного. У той же час обидві сторони розуміють, що війна нікому не потрібна. Зараз і РФ, і Захід пильно стежать за навчаннями Альянсу в Чорному морі, які через найменшій провокації можуть призвести до жахливих наслідків для всього світу.

Нагадаємо, в Чорному морі 28 червня стартували міжнародні вчення Sea Breeze-2021 , В яких беруть участь Збройні сили України і військовослужбовці майже 30 країн світу. вони триватимуть майже два тижні на суші, морі та в повітрі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія просила США відмовитися від навчань Sea Breeze-2021 , Зазначивши, що вони нібито носять агресивний характер і підвищують ризики небезпечних військових інцидентів в море.

Пізніше стався інцидент біля берегів Криму в територіальних водах України, коли російський корабель і літак почали стріляти в бік британського есмінця Defender .

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією