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Росія намагається вибити вакцину AstraZeneca з європейського ринку – Ткаченко (оновлено)

16 березня, 23:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Препарат AstraZeneca – прямий конкурент російського препарату "Супутник V"

Чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі можуть бути пов'язані з масовою інформаційною кампанією проти неї з боку Росії. Мета – розчистити фармринок для російського препарату "Супутник V".

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Про це в Telegram заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Спутник" досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі. У Кремлі звичайно звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. І одразу з цим зненацька з’являється просто вал інформації про начебто існуючу небезпеку прямого конкурента "Спутника" – вакцини AstraZeneca", – написав він.

За його словами, те, що відбувається, дуже схоже на тактику випаленої землі: інформаційно знищити вакцину-конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків дозволити застосування "Супутника".

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"Натомість мало хто зважає на відсутність задокументованих летальних випадків внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів", – додав Ткаченко.

На думку міністра, необхідно ретельно перевірити, з яких джерел з'явилася інформація про нібито небезпеку вакцини AstraZeneca і хто лобіював поширення цих "жахачок" в європейських ЗМІ.

Ткаченко також повідомив, що минуло вже 5 днів з дня, коли він зробив щеплення вакциною AstraZeneca.

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"Почуваюся так само добре, як і в день вакцинації", – написав він.

UPD. На заяву Ткаченка вже відреагували в російському МЗС, заявивши, що все неправда і Росія ні до чого.

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"Продовжують жити у своєму фантазійному маленькому світі: проводять ялтинські конференції не в Ялті, облаштовують Крим без Криму, воюють з Росією без Росії, стимулюють російськомовне іномовлення, скорочуючи у себе в країні мовлення російською мовою. Тепер міністр культури узявся за світову ситуацію з вакцинами та вакцинацією, які Україна не виробляє і не проводить",написала у Facebook представник МЗС РФ Марія Захарова.

Як відомо, все більше країн Євросоюзу зупиняють вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Однак все ж є держави, які не стали цього робити і заявили про безпечність британської розробки.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Росія вакцина AstraZeneca Супутник V
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