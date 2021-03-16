Росія намагається вибити вакцину AstraZeneca з європейського ринку – Ткаченко (оновлено)

Чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі можуть бути пов'язані з масовою інформаційною кампанією проти неї з боку Росії. Мета – розчистити фармринок для російського препарату "Супутник V".
Про це в Telegram заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Спутник" досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі. У Кремлі звичайно звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. І одразу з цим зненацька з’являється просто вал інформації про начебто існуючу небезпеку прямого конкурента "Спутника" – вакцини AstraZeneca", – написав він.
За його словами, те, що відбувається, дуже схоже на тактику випаленої землі: інформаційно знищити вакцину-конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків дозволити застосування "Супутника".
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"Натомість мало хто зважає на відсутність задокументованих летальних випадків внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів", – додав Ткаченко.
На думку міністра, необхідно ретельно перевірити, з яких джерел з'явилася інформація про нібито небезпеку вакцини AstraZeneca і хто лобіював поширення цих "жахачок" в європейських ЗМІ.
Ткаченко також повідомив, що минуло вже 5 днів з дня, коли він зробив щеплення вакциною AstraZeneca.
"Почуваюся так само добре, як і в день вакцинації", – написав він.
UPD. На заяву Ткаченка вже відреагували в російському МЗС, заявивши, що все неправда і Росія ні до чого.
"Продовжують жити у своєму фантазійному маленькому світі: проводять ялтинські конференції не в Ялті, облаштовують Крим без Криму, воюють з Росією без Росії, стимулюють російськомовне іномовлення, скорочуючи у себе в країні мовлення російською мовою. Тепер міністр культури узявся за світову ситуацію з вакцинами та вакцинацією, які Україна не виробляє і не проводить", – написала у Facebook представник МЗС РФ Марія Захарова.
Як відомо, все більше країн Євросоюзу зупиняють вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Однак все ж є держави, які не стали цього робити і заявили про безпечність британської розробки.
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