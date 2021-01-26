"Росія для нас – країна-агресор": Данілов відповів Патрушеву через українську мову

Патрушеву ввічливо нагадали, що в Україні лише одна державна мова

У Росії ніяк не заспокояться після того, як сфера послуг в Україні з 16 січня перейшла на українську мову. Секретар РНБО України Олексій Данілов відповів на звинувачення з боку секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в русофобії.

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Про це він написав у Facebook.

Він нагадав своєму російському колезі, що українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений у Конституції України.

"Порад Росії або будь-якої іншої країни світу з цього питання ми не потребуємо. Після окупації українського Криму і розв'язання війни на частини території Луганської та Донецької областей під кураторством і за безпосередньої участі російських військ, Росія для нас – країна-агресор", – написав Данілов.

Відзначимо, секретар російського Радбезу Патрушев заявив, що Україна, прийнявши закон про державну мову, нібито продовжує русофобію. Він запевняє, що влада України мовним законом "провокує додаткову напругу в суспільстві і сприяє розвитку сепаратизму".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Держдумі РФ рознервувались через закон про українську мову. Російські депутати вкотре десь побачили гоніння російської мови в Україні.

Тим часом мовний омбудсмен Тарас Кремінь нам в інтерв'ю пояснив, що спілкуватися можна хоч на російській, хоч на румунській. Він озвучив головну умову.

Також ми провели відеоексперимент, якою мовою розмовляють продавці і поліція. Дивіться відео:

Відео: Сьогодні

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