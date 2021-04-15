Русский
$ 27,98
33,48
  1. Влада

Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти Україні

15 квітня, 12:31

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кравчук заявив про безпрецедентну єдність позиції Європи і Америки стосовно Росії і допомоги Україні

США єдина країна у світі, яку боїться Росія і може її послухати у питанні припинення агресії стосовно України. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Реклама

На питання про те, чи можна розраховувати на допомогу Франції за підсумками візиту презітдента Володимира Зеленського в Париж, він зазначив, шо не варто сподіватися, що якась одна європейська країна може стати посередником і допомогти Україні налагодити відносини з Росією.

"Є одна країна, яку послухає Росія – не тому що вона така добра, а тому що злякається – Сполучені Штати Америки", – сказав Кравчук.

При цьому він вказав на безпрецедентне єднання позиції Європи і Америки стосовно Росії і України.

"Зараз Європа і США у своїй позиції єдині і це означає, що Україна не залишиться одна, якщо не дай Боже трапиться якась непередбачена складна ситуація. Україну підтримає і Європа, і США", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями президент США Джо Байден поговорив з російським лідером Володимиром Путіним і закликав його припинити нагнітати військову обстановку поблизу України. Крім того, вже сьогодні США можуть оголосити про нові жорсткі санкції проти Росії.

Тим часом президенти США і Росії збираються зустрітися на нейтральній території. Очікується, що Байден назве Путіну ціну агресії против України.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія США леонід кравчук

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на Facebook
Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на FacebookВлада
Увійти в ЄС і НАТО, але без Донбасу – 9 простих запитань про переговори Байден – Путін
Увійти в ЄС і НАТО, але без Донбасу – 9 простих запитань про переговори Байден – ПутінВлада
Росія не нападе на Україну: у США назвали інший небезпечний сценарій Путіна
Росія не нападе на Україну: у США назвали інший небезпечний сценарій ПутінаВлада
Так виглядає їжа депутата:
Так виглядає їжа депутата: "слуга народу" показав свій обід в машині (фото)Влада
Можуть вдарити по Воронежу зі Стамбула – чим небезпечні кораблі ВМС США, яких чекали в Україні
Можуть вдарити по Воронежу зі Стамбула – чим небезпечні кораблі ВМС США, яких чекали в УкраїніВлада
Сім років війни на Донбасі – історії українських громадян, що опинилися
Сім років війни на Донбасі – історії українських громадян, що опинилися "за поребриком"Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти