Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти Україні

Кравчук заявив про безпрецедентну єдність позиції Європи і Америки стосовно Росії і допомоги Україні

США єдина країна у світі, яку боїться Росія і може її послухати у питанні припинення агресії стосовно України. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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На питання про те, чи можна розраховувати на допомогу Франції за підсумками візиту презітдента Володимира Зеленського в Париж, він зазначив, шо не варто сподіватися, що якась одна європейська країна може стати посередником і допомогти Україні налагодити відносини з Росією.

"Є одна країна, яку послухає Росія – не тому що вона така добра, а тому що злякається – Сполучені Штати Америки", – сказав Кравчук.

При цьому він вказав на безпрецедентне єднання позиції Європи і Америки стосовно Росії і України.

"Зараз Європа і США у своїй позиції єдині і це означає, що Україна не залишиться одна, якщо не дай Боже трапиться якась непередбачена складна ситуація. Україну підтримає і Європа, і США", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями президент США Джо Байден поговорив з російським лідером Володимиром Путіним і закликав його припинити нагнітати військову обстановку поблизу України. Крім того, вже сьогодні США можуть оголосити про нові жорсткі санкції проти Росії.

Тим часом президенти США і Росії збираються зустрітися на нейтральній території. Очікується, що Байден назве Путіну ціну агресії против України.

Відео: Сьогодні

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