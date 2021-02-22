РФ намагається дискредитувати Кримську платформу – Кулеба

У РФ поставлено два завдання, вважає міністр

РФ намагається дискредитувати Кримську платформу і зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті.

Реклама

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативі. Поставлені два завдання. Перша – дискредитувати Кримську платформу на старті як таку. І друге – зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні", – сказав Кулеба.

Як раніше говорив міністр, Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій, а також недержавних гравців, які повинні об'єднати свої зусилля навколо мети: деоккупація Криму.

В тренді Санкції проти Медведчука та Марченко набули чинності: що заборонено

Кримська платформа стартує на саміті в Києві в 2021 році. На ньому зберуться лідери держав, а також представники різних міжнародних організацій.

Реклама

Також раніше Кулеба заявив, що від географії неможливо втекти, тому ми повинні навчитися співіснувати з такою Росією, яку ми знаємо.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама