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  1. Політика

РФ намагається дискредитувати Кримську платформу – Кулеба

22 лютого, 17:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У РФ поставлено два завдання, вважає міністр

РФ намагається дискредитувати Кримську платформу і зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті.

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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативі. Поставлені два завдання. Перша – дискредитувати Кримську платформу на старті як таку. І друге – зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні", – сказав Кулеба.

Як раніше говорив міністр, Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій, а також недержавних гравців, які повинні об'єднати свої зусилля навколо мети: деоккупація Криму.

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Кримська платформа стартує на саміті в Києві в 2021 році. На ньому зберуться лідери держав, а також представники різних міжнародних організацій.

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Також раніше Кулеба заявив, що від географії неможливо втекти, тому ми повинні навчитися співіснувати з такою Росією, яку ми знаємо.

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