РФ намагається дискредитувати Кримську платформу – Кулеба

РФ намагається дискредитувати Кримську платформу і зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативі. Поставлені два завдання. Перша – дискредитувати Кримську платформу на старті як таку. І друге – зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні", – сказав Кулеба.
Як раніше говорив міністр, Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій, а також недержавних гравців, які повинні об'єднати свої зусилля навколо мети: деоккупація Криму.
Кримська платформа стартує на саміті в Києві в 2021 році. На ньому зберуться лідери держав, а також представники різних міжнародних організацій.
Також раніше Кулеба заявив, що від географії неможливо втекти, тому ми повинні навчитися співіснувати з такою Росією, яку ми знаємо.
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