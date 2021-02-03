Рішення є законним: у Зеленського розповіли про блокування телеканалів

Рішення РНБО про застосування санкцій стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ("112", ZiK і NewsOne), яке підтримав президент України Володимир Зеленський, є законним.

Реклама

Про це новинам "Сьогодні" розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

"Констатую, що президент ввів своїм указом рішення РНБО про застосування спеціальних обмежувальних заходів, тобто санкцій. В основу були покладені ретельно забрані СБУ докази існування загрози національній безпеці і обороні України", – заявив Смирнов.

За його словами, в майбутньому оцінку всім цим матеріалам даватиме суд в загальному, відкритому процесі.

В тренді Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалів

"Проте станом на сьогодні держава і президент зобов’язані діяти всіма доступними способами нейтралізації подібних загроз", – зауважив він.

Реклама

Раніше ми писали, що в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади ввести санкції проти нардепа Тараса Козака та заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама