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  1. Політика

Рішення є законним: у Зеленського розповіли про блокування телеканалів

3 лютого, 15:39

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Долю каналів вирішуватиме суд

Рішення РНБО про застосування санкцій стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ("112", ZiK і NewsOne), яке підтримав президент України Володимир Зеленський, є законним.

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Про це новинам "Сьогодні" розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

"Констатую, що президент ввів своїм указом рішення РНБО про застосування спеціальних обмежувальних заходів, тобто санкцій. В основу були покладені ретельно забрані СБУ докази існування загрози національній безпеці і обороні України", – заявив Смирнов.

За його словами, в майбутньому оцінку всім цим матеріалам даватиме суд в загальному, відкритому процесі.

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"Проте станом на сьогодні держава і президент зобов’язані діяти всіма доступними способами нейтралізації подібних загроз", – зауважив він.

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Раніше ми писали, що в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади ввести санкції проти нардепа Тараса Козака та заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

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РНБО блокування канали Офіс президента
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