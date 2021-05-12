Русский
$ 27,67
33,67
  1. Влада

Рішення суду по Медведчуку має стати актом справедливості – Яценюк

12 травня, 12:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Екс-прем'єр підтримує дії влади і вважає, що нардеп повинен понести заслужене покарання

Народний депутат Віктор Медведчук, якому оголошено про підозрі у вчиненні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів, отримує по заслугах. Це потрібно було зробити раніше.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, передає прес-служба партії.

"Сьогодні важко пояснити, що сім років війни в Україні – не в підпіллі, а відкрито, користуючись надзвичайними пільгами, – діяла особа, яка мала прямі контакти з Путіним, з його оточенням і окупантами в ОРДЛО", – н апісал лідер "Народного фронту" в Facebook.

Читайте також: Живе як король. Все про резиденції, особняки і яхти Медведчука

"Як послідовний противник Путіна і його прихвоснів на зразок Медведчука, нагадаю. Очолюваний мною уряд, що є автором закону про санкції, закрив повітряне сполучення з Росією. Але усупереч рішенню уряду Медведчук отримав право вільно літати до свого кума Путіна за інструкціями. Кум Путіна б не отримав доступ до збагачення через торгівлю пальним через нафтопровід. Але засідання мого уряду цілеспрямовано було зірване", – зазначив Арсеній Яценюк.

В тренді
"У Медведчука починається дуже незвичайне життя": експерт про гучну справу кума Путіна
Реклама

Лідер "Народного фронту" також підкреслив, що його публічні заклики прибрати Медведчука від діяльності, яка забезпечувала неукраїнські інтереси, – відомі.

"Тому сьогодні, попри незгоду з багатьма діями нинішньої влади, повністю підтримую оголошення підозри Медведчуку, яке має закінчитися законним справедливим рішенням суду в інтересах українського народу", – підкреслив він.

"Це має стати актом справедливості по відношенню не лише до права, але й до пам’яті тих, хто поклав свої життя у війні проти російського агресора", – підкреслив Арсеній Яценюк.

Більш докладно про справу нардепа читайте в матеріалі Підозра за трьома епізодами і де шукати нардепів. Головне про справу Медведчука – Козака.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
"Політична розправа". Медведчук "знайшовся" і відреагував на обшукиВлада
У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці (оновлено)
У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці (оновлено)Влада
Живе як король. Все про резиденції, особняки і яхти Медведчука
Живе як король. Все про резиденції, особняки і яхти МедведчукаВлада
Чому Коболєва вигнали з
Чому Коболєва вигнали з "Нафтогазу" – Шмигаль назвав три причиниЕкономіка
Звільнений з
Звільнений з "Укроборонпрому" Найєм відзвітував про зарплату в 3 мільйони гривеньЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти