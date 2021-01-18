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Рішення про скорочення нардепів до 300 треба приймати одночасно з конституційною реформою – Арсеній Яценюк

18 січня, 18:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Прем'єр-міністр – очільник уряду, а не старший куди пошлють, нагадав екс-прем'єр

Рішення про скорочення нардепів до 300 треба приймати одночасно з конституційною реформою – Арсеній Яценюк

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Рішення про скорочення кількості народних депутатів до 300 необхідно приймати одночасно з проведенням широкої конституційної реформи, – переконаний прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

У своєму Telegram він написав, що згідно з реформою, "президент – глава держави, а не прем’єр-міністр, а прем’єр міністр – глава уряду, а не старший куди пі(о)шлють".

Урядовці, наголосив Арсеній Яценюк, мають бути "політично відповідальні, а не кулуарно призначені".

"Армія і національна безпека – повноваження президента, економіка, фінанси і соціалка – повноваження уряду", – написав він.

"Парламент формує і призначає уряд, коаліція відповідальна за всі дії цього уряду", – наголосив лідер "Народного фронту".

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Крім того, судова влада та регулятори мають бути насправді незалежні.

"Головне – вся влада держави підзвітна народу", – підкреслив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що детально окреслив напрямки конституційної реформи ще два роки тому:
https://censor.net/ru/blogs/3073929/konstitutsya_davayite_pochnemo_predmetnu_diskusyuє

Як уже повідомлялося, на минулому тижні правовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про скорочення кількості депутатів в парламенті. Документ також зобов'язує нардепів володіти державною мовою, а також скасовує мажоритарну складову виборчої системи на парламентських виборах.

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Верховна Рада нардепи Арсеній Яценюк народні депутати конституционная реформа
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