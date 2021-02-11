Реформи, корупція та криза через КСУ: за що Європарламент хвалив і лаяв Україну

Європа чекає від Києва реформ у сфері верховенства права та ефективного держуправління

Європарламент 11 лютого затвердив доповідь про імплементацію Угоди про асоціацію України з ЄС. За резолюцію на пленарному засіданні днем раніше проголосували 526 євродепутатів, 79 – були проти, ще 71 – утримався.

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Про це повідомляє російська редакція Deutsche Welle.

Прогрес у реформах

Основний вердикт доповіді: Україна показала "істотний прогрес" в імплементації Угоди про асоціацію і в інтеграції до Євросоюзу. Зокрема, євродепутати відзначили просування в реформах сільського господарства, енергетики, банківського сектору, децентралізації, цифрової економіки, захисту довкілля та виборчих процедур.

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"Україна не повинна забувати той факт, що рівень політичної, технічної і фінансової підтримки з боку ЄС залежатиме від того, наскільки вона виконує зобов'язання, взяті перед ЄС і його державами-членами", – йдеться в доповіді. Передусім ці зобов'язання стосуються реформ у сфері верховенства права, ефективного держуправління і боротьби з корупцією.

Боротьба з корупцією

Доповідь вказує на прогрес у боротьбі з корупцією. У ній хвалять перезапуск НАЗК і винесення перших вироків Вищим антикорупційним судом, який дотримується, на думку Європарламенту, "високих професійних стандартів". А НАБУ в доповіді названо "можливо, найбільш ефективним антикорупційним органом у країні".

"Попри помітний прогрес, поширена корупція продовжує заважати процесу реформ", – йдеться в документі.

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Низька довіра до судів

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При цьому євродепутати вказують на судову систему як інституцію, що має один з найнижчих рівнів довіри в Україні. І тому Європарламент закликає українську владу прискорити її реформування і боротися з корупцією серед суддів. Це, підкреслюється в доповіді, має відбуватися так, щоб не страждала незалежність судів.

Конституційна криза

Ще однією загрозою для здатності президента Володимира Зеленського та Верховної Ради проводити реформи названо конституційну кризу, що виникла після рішень Конституційного суду щодо антикорупційних органів.

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"Європарламент визнає активні зусилля, ініційовані президентом Зеленським, і прийняті політичними гравцями для відновлення законодавства і довіри до антикорупційної архітектурі України", – наголошується в доповіді. Ця фраза, запропонована литовським євродепутатом Пятрасом Ауштрявічюсом, виявилася спірною під час засідання. У підсумку, її підтримали 334 парламентарії, тоді як 322 – проголосували проти.

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Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на узгодження з ЄС конкретних часових рамок для запуску процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС.

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