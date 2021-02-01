Референдум щодо Донбасу і Криму? Разумков відреагував на слова Кравчука

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що недоцільно виносити на референдум питання приналежності окупованих частин Криму і Донбасу до України, оскільки це і так факт. Про це він сказав на брифінгу.

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Напередодні глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що можна було б винести на референдум питання Криму та Донбасу. Головним питанням референдуму повинно бути те, що "Україна є цілісною, незалежною, з поверненням її територій".

Однак у парламенті не в захваті від цієї ідеї.

"При всій повазі до Леоніда Макаровича, я не думаю, що потрібно проводити референдум з цього питання, тому що Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей – це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться. Ми всі знаємо, скільки коштує референдум, і для того, щоб підтвердити це (цілісність України), я не думаю, що нам потрібно витрачати гроші... При всій повазі, дозволю собі не погодитися", – сказав Разумков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада прийняла закон про референдум. Депутати відвели для українців тільки чотири напрямки, в яких вони можуть вирішувати долю питань, а також визначили, як взагалі ініціювати всеукраїнське голосування.

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