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"Розумний компроміс": Зеленський підтримав пільгове розмитнення "евроблях"

18 лютого, 23:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент вказав головну перевагу рішення Ради

Пільгове митне оформлення автомобілів із європейської реєстрацією, яке сьогодні прийняла Верховна Рада, стане інструментом захисту власників "евроблях", які вже ввезли в Україну.

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Як повідомила пресслужба Офісу президента, так вважає глава держави Володимир Зеленський.

"Цей законопроект є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого – захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне – дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху", зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Рада прийняла за основу законопроекти 4643-р та 4644-д, які пропонують пільгову ставку розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року на рівні не вище 1 тисячі євро. Пропозиція діятиме 180 днів з моменту набрання законами чинності.

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Під дію законів потраплять транспортні засоби з європейської реєстрацією, вироблені після 1995 року, і які відповідають екостандартам не нижче Євро-2.

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На одну людину може бути розмитнено одне авто однієї категорії. Таким механізмом зможуть скористатися понад 500 тис. автовласників.

Як ми вже повідомляли, раніше Зеленський підтримав петицію "євробляхерів" і закликав прискорити роботу над законопроектами щодо доступною розмитнення автомобілів із іноземною реєстрацією.

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Джерело: Сьогодні

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