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Разумков задекларував 28 мільйонів: звідки такі гроші

31 березня, 12:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У глави парламенту готівки виявилося більше, ніж у багатьох на банківських рахунках

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував за минулий рік 28,5 мільйона гривень, більшу частину з яких йому повернули у вигляді боргу. Про це він сам розповів на брифінгу журналістам.

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Як зазначено в декларації, у глави парламенту зберігається готівки на 28,5 млн грн, а також 75 тис. дол.

"Це не новий актив. Це те, що було зароблено за минулий рік, близько 550 тис. грн – це те, що я отримав, працюючи в стінах ВР. Мною був проданий будинок, десь 1,7 млн з копійками. А решта коштів – це гроші, які повернулися, був борг перед мною, починаючи з 2016 року. Нарешті, він повернувся. Тому саме така цифра задекларована", – сказав Разумков.

Квартири, будинки, земля

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  • Будинок у Київській області площею 492,2 кв. м.
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  • Три квартири у Києві площею 166,5/53/44 кв. м.
  • Будинок, квартира і земельна ділянка у Миколаївській області.

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  • Toyota Camry 2012-го.
  • Tesla 2017 го.
  • BMW X5 2016- го.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", глава МВС Арсен Аваков задекларував1,5 млн євро, ікону з Мадонною і чорний алмаз. Але це ще далеко не весь список.

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декларація Дмитрий Разумков

Джерело: Сьогодні

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