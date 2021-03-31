Разумков задекларував 28 мільйонів: звідки такі гроші

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував за минулий рік 28,5 мільйона гривень, більшу частину з яких йому повернули у вигляді боргу. Про це він сам розповів на брифінгу журналістам.
Як зазначено в декларації, у глави парламенту зберігається готівки на 28,5 млн грн, а також 75 тис. дол.
"Це не новий актив. Це те, що було зароблено за минулий рік, близько 550 тис. грн – це те, що я отримав, працюючи в стінах ВР. Мною був проданий будинок, десь 1,7 млн з копійками. А решта коштів – це гроші, які повернулися, був борг перед мною, починаючи з 2016 року. Нарешті, він повернувся. Тому саме така цифра задекларована", – сказав Разумков.
Квартири, будинки, земля
- Будинок у Київській області площею 492,2 кв. м.
- Земельна ділянка площею 1020 кв. м.
- Три квартири у Києві площею 166,5/53/44 кв. м.
- Будинок, квартира і земельна ділянка у Миколаївській області.
Автомобілі
- Toyota Land Сruiser 2013 року випуску.
- Toyota Camry 2012-го.
- Tesla 2017 го.
- BMW X5 2016- го.
Як повідомляли новини "Сьогодні", глава МВС Арсен Аваков задекларував1,5 млн євро, ікону з Мадонною і чорний алмаз. Але це ще далеко не весь список.
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