Русский
$ 28,05
34,08
  1. Політика

Разумков збирає нараду в Раді за участю Шмигаля з важливого питання

13 січня, 14:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поки люди протестують проти підвищення тарифів, влада збирається для вирішення цієї проблеми

В Україні готуються знизити тарифи на газ. У зв'язку з цим спікер Верховної Ради Дмитро Разумков проведе сьогодні нараду з лідерами фракцій і депутатських груп. Буде там і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна.

За її словами, нарада запланована на 16:00 для обговорення тарифної кризи.

В тренді
Кулеба: Крим для Росії – відкрита рана

"Дійсно, така нарада планується. Її збирає глава парламенту, щоб зрозуміти, яка допомога законодавчої влади потрібна для швидкого вирішення тарифної кризи", – сказала депутат.

Нагадаємо, в Україні не вщухають протести через значне зростання ціни на природний газ для населення. Незадоволені ті, хто обігріває газом житло і при цьому не отримує субсидію, насамперед це жителі сіл і невеликих міст. Влада вже заявила, що газ подешевшає, але завдяки чому, коли і на скільки насправді знизиться його вартість, поки неясно. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи зміниться ціна на газ після протестів і заяви президента.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тарифи Верховна Рада Дмитрий Разумков Денис Шмигаль
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яценюк розповів, як врятувати людей у газовій безвиході
Яценюк розповів, як врятувати людей у газовій безвиходіПолітика
Тупицький показав, скільки коштує його відпочинок в Дубаї
Тупицький показав, скільки коштує його відпочинок в ДубаїПолітика
У 2021 році Україні загрожує особлива небезпека з боку РФ: названі три причини
У 2021 році Україні загрожує особлива небезпека з боку РФ: названі три причиниПолітика
У
У "Слузі народу" відреагували на санкції США проти ДубінськогоПолітика
Плівки Деркача: США ввели санкції проти 7 громадян України
Плівки Деркача: США ввели санкції проти 7 громадян УкраїниПолітика
В Україні хочуть ввести цифрову диктатуру? Що відбувається насправді
В Україні хочуть ввести цифрову диктатуру? Що відбувається насправдіПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти