Разумков збирає нараду в Раді за участю Шмигаля з важливого питання

Поки люди протестують проти підвищення тарифів, влада збирається для вирішення цієї проблеми

В Україні готуються знизити тарифи на газ. У зв'язку з цим спікер Верховної Ради Дмитро Разумков проведе сьогодні нараду з лідерами фракцій і депутатських груп. Буде там і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна.

За її словами, нарада запланована на 16:00 для обговорення тарифної кризи.

"Дійсно, така нарада планується. Її збирає глава парламенту, щоб зрозуміти, яка допомога законодавчої влади потрібна для швидкого вирішення тарифної кризи", – сказала депутат.

Нагадаємо, в Україні не вщухають протести через значне зростання ціни на природний газ для населення. Незадоволені ті, хто обігріває газом житло і при цьому не отримує субсидію, насамперед це жителі сіл і невеликих міст. Влада вже заявила, що газ подешевшає, але завдяки чому, коли і на скільки насправді знизиться його вартість, поки неясно. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи зміниться ціна на газ після протестів і заяви президента.

Відео: Сьогодні

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