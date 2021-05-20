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Розмова розпочалася – Зеленський про можливу зустріч з Путіним

20 травня, 12:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Незважаючи на те, що розмова між Офісом президента і Росією вже розпочалася, про місце зустрічі ще не домовилися

/ Фото: Сьогодні

Між Офісом президента і Росією розпочалася розмова щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

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Про це заявив Зеленський під час пресконференції.

"Я запропонував зустріч президенту Російської Федерації Володимиру Путіну в будь-якому місці нашого Донбасу. Президент РФ запропонував зустріч в Москві, але традиційно в таких ситуаціях конфлікту зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Чесно вам скажу, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією", – сказав Зеленський.

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Про місце зустрічі поки не домовилися. Президент також зазначив, що мир на Донбасі і деоккупація Криму є ключовими пріоритетами.

Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн пресконференції президента України Володимира Зеленського.

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