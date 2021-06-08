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Розмова Байдена із Зеленським: в "Слузі народу" пояснили її важливість перед зустріччю з Путіним

8 червня, 10:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За тиждень до саміту США – Росія американський лідер терміново зателефонував президентові України

Депутати "Слуги народу" у залі Верховної Ради

Депутати "Слуги народу" у залі Верховної Ради / Фото: Кабинет министров Украины

Президент США Джо Байден своєю розмовою з українським лідером Володимиром Зеленським перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним показав, що Україна дійсно важливий для американців партнер.

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Таку думку висловив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, комунікація між США і Україною триває на всіх рівнях – урядовому, парламентському, між адміністраціями президентів і спецслужбами.

"Проведення таких переговорів є важливим для повного розуміння позицій наших держав перед самітом лідерів США та Росії, який готується на 16 червня. Особливо це важливо в контексті повідомлень про завершення будівництва першої гілки "Північного потоку – 2″. Джо Байден зустрічатиметься на саміті з Путіним навіть без членів делегацій. Тож координація позицій наших президентів напередодні цього є вкрай важливою. Також це свідчить про те, що наші держави є стратегічними партнерами", – заявив Арахамія.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Байден під час телефонної розмови запросив Зеленського до Вашингтона в липні. А радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що візит Зеленського до США може відбутися після того, як Байден завершить поїздку до Європи.

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Зазначимо, що напередодні президент України в інтерв'ю американському виданню дорікнув ЄС і США в тому, що вони слабо тиснуть на Росію. Ми розбиралися, чому риторика Зеленського стосовно Заходу стала жорсткішою.

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