Розмова Байдена і Зеленського – топ фейків і трохи правди про відносини України і США

Президент України Володимир Зеленський і його американський колега Джо Байден поговорили телефоном і обговорили ряд важливих питань. Розмова відбулася 7 червня, її ініціатором став Білий дім. Навколо цієї телефонної бесіди – ще до того, як вона відбулася, – розплодилися фейки. Їх стало так багато, що вже важко розібрати, де тут вигадки, а де правда. Пройдімося переліком поширених тверджень.

Правда чи фейк: для США Україна тепер – нецікаве питання

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Політолог Наталія Єлісєєва: "Для Байдена Україна, українська політика, відносини з Україною не в пріоритеті. Нині для нього найважливіше – зустріч із Путіним" .

Це фейк. "Українське питання", разом з кібертероризмом і втручанням Росії у вибори США, є головною темою переговорів президентів США і Росії. Логічно, що напередодні женевської зустрічі Байден зателефонував Зеленському, щоб узгодити позиції. Так працює дипломатія.

Але Байден також запросив Зеленського на зустріч до Вашингтона в липні. Якби питання України не цікавило президента США, такого запрошення не було б.

Наталія Єлісєєва. Фото: "ОФАН"

Правда чи фейк: у Білому домі незадоволені Зеленським

Шведський економіст і дипломат Андерс Аслунд: " Американці отримали враження, що цей уряд несерйозний. І ви бачили, як пан Блінкен скоротив зустріч із президентом Зеленським від години до 15 хвилин, тому що він зрозумів, що ці люди несерйозні, навіщо обговорювати з ними питання. Америка тут найбільше підтримує Україну. І якщо український уряд не показує поваги до Америки, про що це говорить?"

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На думку експерта, у компетентності якого немає причин сумніватися, американці готові обговорювати з урядом ряд питань, які вони вважають визначальними: відновлення антикорупційного законодавства, переведення державних підприємств на принципи корпоративного управління, хід реформ, а також вступ України до НАТО. Україна, зі свого боку, готова говорити тільки про НАТО. Тобто є нерозуміння. Також у Білому домі незадоволені критикою на свою адресу з боку президента Зеленського, яка прозвучала в інтерв'ю американському журналу AXIOS, близькому до керівництва Демократичної партії.

Це правда. Точніше, напівправда.

У тому, що є моменти, які потребують узгодження позицій. Саме тому Зеленський вирушає на переговори з президентом США. Нюанс у тому, що всі питання, перелічені Аслундом, крім НАТО, є питаннями внутрішньої політики України. І тут доведеться саме узгоджувати позиції, а не складати для України програму дій. А узгоджувати позиції з Зеленським може тільки президент США. Це гра на рівних. Те, що Зеленський "не слухається" і навіть "критикує президента США", – абсолютно незручна тема для тих критиків влади, які стверджують, що Україною Білий дім безпосередньо керує.

До речі, зустріч Блінкена і Зеленського затягнулася на годину, хоча в протоколі значилося всього 30 хвилин. Тут у Аслунда неточна інформація.

Андерс Аслунд. Фото: Yes

Правда чи фейк: США не бачать Україну в НАТО

У тексті повідомлення про переговори Зеленського і Байдена, який був опублікований на сайті президента, спочатку був такий абзац:

"Президент США зазначив повну підтримку євроатлантичної інтеграції України і важливість надання українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позицію України обов'язково врахують під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня".

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Але потім текст був відредагований. У наявному на цей момент варіанті тексту вже немає колишньої конкретики про підтримку Америкою ПДЧ для України: "Він (президент США. – "Сьогодні") запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО ".

На думку критиків Зеленського, цей факт означає, що США не бачать Україну в НАТО. Чи це правда?

Це фейк. Факт у тому, що до зустрічі Байдена і Путіна в Женеві президенти США і Росії домовилися не загострювати відносини. Росія знизила напруженість на кордоні з Україною. США не порушують питання про "Північний потік". Вони також не хочуть торкатися членства України в НАТО. Це питання, яке Росія сприймає надзвичайно болісно, поставлене нині на паузу. Саме в цьому контексті слід розглядати змінену фразу в пресрелізі. Американці не захотіли загострювати відносини. Можливо, вони і попросили виправити текст.

Про те саме, по суті, заявив і Володимир Зеленський: "Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання тільки самого Альянсу", – заявив Зеленський у коментарі "Українській правді".

Фото: Reuters

Правда чи фейк: розмову Байдена і Зеленського влаштував Порошенко

П'ятий президент України, нардеп з фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко натякнув, що тут не обійшлося без його участі.

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"Позитивна новина – анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні, – написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook. – Особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами".

Ймовірно, це фейк. Не дуже віриться, що це саме Порошенко постарався, щоб Байден і Зеленський здзвонилися, а потім і зустрілися у Вашингтоні. Логіка подій зовсім інша. Байден мав перед зустріччю з Путіним у Женеві узгодити свої позиції щодо України із Зеленським. Від зусиль Порошенка тут нічого б не змінилося.

І це вже не перший випадок, коли Петро Порошенко намагається підкреслити, що має авторитет у команди Байдена. У травні поточного року, під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена, Порошенко опублікував спільну з ним фотографію, як виявилося, зроблену ще в 2015 році, і заявив, що особисто зустрівся з Блінкеном. Насправді глава Держдепу провів спільну зустріч із керівниками фракцій Верховної Ради, на якій Порошенко був одним з багатьох гостей.

Петро Порошенко та Ентоні Блінкен

Правда чи фейк: розмова Байдена і Зеленського була дуже коротка

Деякі політики відзначили, що розмова глав держав був занадто коротким для обговорення серйозних питань. Тобто це була скоріше чиста формальність.

Це фейк. як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк , Бесіда тривала протягом години, хоча на неї було заплановано 30 хвилин.

"Розмова президентів України і США був абсолютно предметний, довірчий і стосувався максимально широкого спектра питань. Особливо в частині аспектів безпеки для нашого регіону. Фактично це була ґрунтовна звірка позицій двох держав перед майбутніми в червні самітами. Зокрема, перед самітом НАТО і зустріччю президента США з президентом РФ. Розмова президентів, до речі, тривав довше, ніж було заплановано " , – повідомив Подоляк.

Чому навколо бесіди президента так багато чуток

Є підстави вважати, що Україна може бути на межі зовнішньополітичного прориву. Але це не точно.

Прискорений вступ України в НАТО може бути одним з можливих сценаріїв після переговорів президентів Росії і США.

Деякі інші можливі перспективи – це приєднання США до "нормандського формату" і перезавантаження переговорів про Донбас. А також заміна Мінських угод іншим варіантом, більш вигідним Україні.

Зрозуміло, є й інші сценарії, не настільки оптимістичні. Але і цей – реальний. Виходить, Зеленський може виявитися переможцем в грі, в якій ряд інших політиків в минулому зазнали поразки.

Подібний варіант розвитку подій неприємний для опонентів влади, оскільки перемога президента буде автоматично їх програшем. Звідси – активна інформкампанія з критикою влади, в тому числі і з "вкиданням" фейків. Для сьогоднішньої політичної реальності це звичайна справа.

Раніше новини "Сьогодні" інформували, про що говорили Зеленський і Байден . Відзначимо, це вже другий телефонна розмова двох лідерів з моменту інавгурації Байдена. Перші переговори відбулися на початку квітня на тлі стягування російських військ до кордонів України.

Всі деталі – у спецтемі Розмова Зеленського і Байдена: подробиці