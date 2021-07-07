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  1. Влада

Розслідування щодо Медведчука продовжено: названі терміни

7 липня 2021 17:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Також 9 липня закінчується домашній арешт кума Путіна – прокурори терміново просять суд продовжити запобіжний захід

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Печерський районний суд Києва продовжив терміни досудового розслідування стосовно нардепа Віктора Медведчука, який підозрюється у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Інтерфакс-Україна.

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"За клопотанням слідчого, погодженим прокурором, суд продовжив до шести місяців – до 11 листопада – строк досудового розслідування у цій справі", – сказали в ОГП.

Також у відомстві підтвердили, що засідання суду щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному перенесено на 8 липня.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

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  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, у 2015 році фігуранти справи вступили в змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

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А 21 травня суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту.

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