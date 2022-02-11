Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Норманді в Берліні Норманді в Берліні Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

Розплата за Україну! Росію можуть "поділити" Китай та Афганістан

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 16:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Війна з Україною обернеться для Росії втратою територій
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На кордоні України перебуває половина сухопутних сил РФ, і якщо вони втратять ці війська у війні з Україною, Китай і Афганістан можуть зазіхнути на території Росії. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

"Війська від кордонів не відводяться. Щобільше, в Білорусі зараз проводяться навчання. Там нарощується угруповання, підтягується не лише особовий склад. Наразі половина всіх сухопутних сил Росії перебувають на кордонах з Україною – половина всіх мотострілецьких частин усієї Росії", – сказав він.

Реклама

На уточнення ведучого, що настав час Китаю замислитися над цим і скористатися моментом, Фейгін відповів, що не тільки Китай може скористатися цією ситуацією.

"Там не тільки Китай, буде багато охочих, якщо вони втратять половину сухопутних сил (у війні з Україною. – Ред.). Але й Афганістан може поцікавитися, чому не вторгнутися до Таджикистану, багато проблем буде, і Туреччина не залишиться осторонь", – сказав він.

Зустріч у Пекіні

Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрілися у столиці Китаю, де проходить зимова Олімпіада-2022, 4 лютого. За підсумками зустрічі було випущено спільну заяву сторін. У документі, зокрема, йшлося, що Китай підтримує вимоги Росії щодо безпеки, висунуті на адресу США та НАТО.

Реклама

"Китайська сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі... Обидві сторони виступають проти подальшого розширення НАТО", – йдеться у заяві.

Росія та Китай закликали США відмовитися від планів розміщення ракет середньої та малої дальності наземного базування в Азійсько-тихоокеанському регіоні та Європі. Також обидві сторони висловили занепокоєння створенням США, Великою Британією та Австралією тристороннього партнерства у сфері безпеки.

Війна з Україною розділить світ

Як зазначають експерти – колишній посол Великої Британії в Білорусі Найджел Гулд-Девіс та директор програми Росія-Євразія лондонського аналітичного центру Chatham House Джеймс Ніксі, – такі дії можуть призвести до нової ери невизначеності у Східній Європі, зруйнувати глобальну економіку, а також спровокувати зрушення у геополітичному впливі, який "підірве довіру до Заходу".

Реклама

Експерти переконані, що відлуння вторгнення РФ в Україну "відчуватиметься у всьому світі". Деякі з них побоюються, що будь-який крок РФ може "надихнути й інші країни". При цьому також йдеться про те, що якщо за російським вторгненням буде тривала напруженість, у США також можуть відновитися дебати про те, яку роль країна повинна грати в Європі.

США вивели війська з Афганістану

25 квітня 2021 року США та НАТО розпочали виводити війська з Афганістану через 20 років після початку військового вторгненнячерез теракт, скоєний "Аль-Каїдою" 11 вересня 2001 року.

Чи буде вторгнення в Україну

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти