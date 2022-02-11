Розплата за Україну! Росію можуть "поділити" Китай та Афганістан

Війна з Україною обернеться для Росії втратою територій

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На кордоні України перебуває половина сухопутних сил РФ, і якщо вони втратять ці війська у війні з Україною, Китай і Афганістан можуть зазіхнути на території Росії. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

"Війська від кордонів не відводяться. Щобільше, в Білорусі зараз проводяться навчання. Там нарощується угруповання, підтягується не лише особовий склад. Наразі половина всіх сухопутних сил Росії перебувають на кордонах з Україною – половина всіх мотострілецьких частин усієї Росії", – сказав він.

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На уточнення ведучого, що настав час Китаю замислитися над цим і скористатися моментом, Фейгін відповів, що не тільки Китай може скористатися цією ситуацією.

"Там не тільки Китай, буде багато охочих, якщо вони втратять половину сухопутних сил (у війні з Україною. – Ред.). Але й Афганістан може поцікавитися, чому не вторгнутися до Таджикистану, багато проблем буде, і Туреччина не залишиться осторонь", – сказав він.

Зустріч у Пекіні

Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрілися у столиці Китаю, де проходить зимова Олімпіада-2022, 4 лютого. За підсумками зустрічі було випущено спільну заяву сторін. У документі, зокрема, йшлося, що Китай підтримує вимоги Росії щодо безпеки, висунуті на адресу США та НАТО.

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"Китайська сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі... Обидві сторони виступають проти подальшого розширення НАТО", – йдеться у заяві.

Росія та Китай закликали США відмовитися від планів розміщення ракет середньої та малої дальності наземного базування в Азійсько-тихоокеанському регіоні та Європі. Також обидві сторони висловили занепокоєння створенням США, Великою Британією та Австралією тристороннього партнерства у сфері безпеки.

Війна з Україною розділить світ

Як зазначають експерти – колишній посол Великої Британії в Білорусі Найджел Гулд-Девіс та директор програми Росія-Євразія лондонського аналітичного центру Chatham House Джеймс Ніксі, – такі дії можуть призвести до нової ери невизначеності у Східній Європі, зруйнувати глобальну економіку, а також спровокувати зрушення у геополітичному впливі, який "підірве довіру до Заходу".

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Експерти переконані, що відлуння вторгнення РФ в Україну "відчуватиметься у всьому світі". Деякі з них побоюються, що будь-який крок РФ може "надихнути й інші країни". При цьому також йдеться про те, що якщо за російським вторгненням буде тривала напруженість, у США також можуть відновитися дебати про те, яку роль країна повинна грати в Європі.

США вивели війська з Афганістану

25 квітня 2021 року США та НАТО розпочали виводити війська з Афганістану через 20 років після початку військового вторгненнячерез теракт, скоєний "Аль-Каїдою" 11 вересня 2001 року.

Чи буде вторгнення в Україну