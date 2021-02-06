Розпад СРСР завершиться тоді, коли Росія стане вільною – Яценюк

Росіянам потрібно боротися не просто за свободу російського опозиціонера Олексія Навального, а за свободу Росії.
Про це лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".
Яценюк підкреслив, що "взагалі не вірить в ліберальну Росію".
"Те, що росіяни борються за свободу Навального – це дуже добре, тільки цього взагалі недостатньо. Росіянам треба боротися за свободу Росії", – підкреслив він.
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За словами політика, Україна теж зацікавлена в цьому.
"Тому що процес розпаду Радянського Союзу ще не завершений. Путін особисто демонструє те, що найбільша трагедія для нього – це розпад СРСР", – додав лідер партії "Народний фронт".
Як вважає Яценюк, розпад Радянського Союзу завершиться тоді, коли Росія стане вільною.
"Хто б сьогодні в імперській Росії не прийшов до влади, він все рівно буде йти за Україною", – зазначив політик.
Нагадаємо, раніше Яценюк заявив, що ЗМІ повинні створити свою систему балансів для боротьби з пропагандою РФ.
Також він вважає, що канали "112 Україна", NewsOne і ZIK не мають нічого спільного зі свободою слова .
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