Рада встановила школярам премії за ЗНО: як отримати 100 тис. грн

Гроші можуть отримати не більше 30 учнів – тільки найкращі

В Україні учнів з кращими результатами на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) нагородять премією. Верховна Рада сьогодні прийняла проєкт постанови про премії в 100 тисяч гривень і визначила для цього умови.

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Згідно з рішенням парламенту, передбачено тільки 30 премій для школярів по 100 тис. грн кожному, які краще за всіх здадуть ЗНО.

Хто отримає по 100 тисяч гривень:

учні, які краще за всіх здадуть ЗНО з чотирьох предметів;

учні, які мають загальну суму балів за шкалою 100-200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за один з цих (чотирьох) навчальних предметів (до розрахунку беруться чотири найвищих особистих результати по тим навчальних предметам, для здачі яких учасник ЗНО був зареєстрований.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський назвав суми президентських стипендій, які будуть отримувати кращі учні.

Відео: Сьогодні

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