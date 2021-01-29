Русский
$ 28,19
34,1
  1. Політика

Рада встановила школярам премії за ЗНО: як отримати 100 тис. грн

29 січня, 12:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гроші можуть отримати не більше 30 учнів – тільки найкращі

В Україні учнів з кращими результатами на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) нагородять премією. Верховна Рада сьогодні прийняла проєкт постанови про премії в 100 тисяч гривень і визначила для цього умови.

Реклама

Згідно з рішенням парламенту, передбачено тільки 30 премій для школярів по 100 тис. грн кожному, які краще за всіх здадуть ЗНО.

Хто отримає по 100 тисяч гривень:

В тренді
Зеленський відкрив у Києві інсталяцію в пам'ять жертв Голокосту (фото)
  • учні, які краще за всіх здадуть ЗНО з чотирьох предметів;
  • учні, які мають загальну суму балів за шкалою 100-200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за один з цих (чотирьох) навчальних предметів (до розрахунку беруться чотири найвищих особистих результати по тим навчальних предметам, для здачі яких учасник ЗНО був зареєстрований.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський назвав суми президентських стипендій, які будуть отримувати кращі учні.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Верховна Рада школярі премія ЗНО

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєкт
Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєктЕкономіка
Компенсації за січневі тарифи на газ: Рада дала завдання Кабміну
Компенсації за січневі тарифи на газ: Рада дала завдання КабмінуНовини ЖКГ
Зеленський схвалив санкції проти Росії
Зеленський схвалив санкції проти РосіїПолітика
"Біла книга" розвідки: що загрожує безпеці України і країн ЄСУкраїна
Не ображайте Путіна: Росія поскаржилася на Україну і погрожувала вийти з ПАРЄ (відео)
Не ображайте Путіна: Росія поскаржилася на Україну і погрожувала вийти з ПАРЄ (відео)Політика
Розгону КСУ не буде? Зеленський відкликав скандальний законопроєкт
Розгону КСУ не буде? Зеленський відкликав скандальний законопроєктПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти