Рада посилила покарання за напад на журналістів

Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів. Депутати підтримали законопроєкт №3633 у другому читанні..

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Документом внесено зміни до статті 171 Кримінального кодексу України. Законом посилено захист журналістів, їх близьких родичів і членів їх сімей від застосування погроз або насильства в зв'язку із здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також в разі перешкоджання їх законній професійній діяльності.

Як каратимуть за злочини проти журналістів

Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів та технічних засобів, якими він користується у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, незаконна відмова в доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики чиновника – штраф 8500 – 17 000 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Вплив на журналіста у будь-якій формі з метою перешкоджання його професійній діяльності або його переслідування – штраф 17 000 – 34 000 грн або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.

Якщо вказаний вплив на журналіста здійснено посадовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб – штраф 34 000 – 51 000 грн або позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні зросла кількість нападів на журналістів. У 2020 році в Україні було 77 випадків застосування сили до журналістів і 101 випадок нападів на знімальні групи.

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