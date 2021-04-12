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Рада терміново кличе Хомчака на закрите засідання через загрозу нападу РФ

12 квітня, 16:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У "Слузі народу "назвали єдиний спосіб врегулювання конфлікту на Донбасі

На цьому тижні народні депутати хочуть бачити в парламенті головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака через збільшення військ Росії поблизу наших кордонів. Гукають генерала на закрите засідання. Підписи вже збираються, але коли воно відбудеться – поки не відомо.

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Рада буде працювати практично в дві зміни – заплановані позачергові засідання. Одне з них хочуть присвятити загостренню на Донбасі. Депутати вимагають засідання РНБО і звіту голови Генштабу, передає кореспондентка "Сьогодні" Валерія Шапоренко.

"Іншого шляху, окрім політико-дипломатичного вирішення цього конфлікту, не бачимо. Україна не буде нікуди нападати першою, про що говорить дезінформація, і треба розуміти, що світ зараз на боці України", – сказав заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Відео: Сьогодні

Вимагають депутати і звіту голови МОЗ Максима Степанова. Його хочуть заслухати про ситуацію з епідемією.

"Цифри поширення коронавірусу і, що найстрашніше, цифри смертності, набувають характеру європейських і світових антирекордів. І протидія пандемії давно мала стати абсолютним пріоритетом влади і порядком денним парламенту", – заявив голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Також депутати виступали за віддалену роботув пленарному режимі, навіть пропонували спробувати голосування онлайн за допомогою спеціального додатку. Але Спікер ВР Дмитро Разумков цю ідею забракував.

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Верховна Рада позачергове засідання Руслан Хомчак

Джерело: Сьогодні

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