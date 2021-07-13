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Рада збереться на ще одне позачергове засідання: що розглянуть депутати

13 липня 2021 14:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати у передостанній день перед літніми канікулами посилено попрацюють у парламенті

Депутати готові ударно попрацювати

Депутати готові ударно попрацювати / Фото: Reuters

Верховна Рада проведе ще одне позачергове засідання. 15 липня депутати розглянуть 13 законопрєктів, серед яких більшість документів – екологічні.

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Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Засідання скликане на четвер о 16:00. Будуть розглянуті такі законопроєкти:

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  • №5463 про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні;
  • №3091 про державний екологічний контроль;
  • №4461 про території Смарагдової мережі;
  • №4167 про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає у результаті промислової діяльності;
  • №5650 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів;
  • №5339 щодо вдосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин у повітря;
  • №2351 щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу;
  • №3576 щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин;
  • №4407 щодо об'єктів підвищеної небезпеки;
  • №4259 щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнуючими речовинами і фторованими парниковими газами;
  • №4572 щодо сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного і комунального майна;
  • №5495 про особливості надання електронних публічних послуг;
  • №5551-2 про спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада підтримала пропозиції Зеленського у судовій реформі. Президенту не сподобалися деякі моменти у законі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і він наклав вето. Але депутати вирішили цю проблему.

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