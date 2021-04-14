Рада знову проведе два позачергових засідання: що розглянуть депутати

У вівторок депутати провели теж два термінових засідання і затрималися в парламенті до вечора. А що буде сьогодні

Сьогодні Верховна Рада знову проведе два позачергових засідання, на яких серед іншого розгляне посилення покарання за недостовірне декларування, законопроєкти щодо евроблях і декретну відпустку для чоловіків.

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Як зазначив голова ВР Дмитро Разумков, на ранковому засіданні депутати продовжать розглядати поправки до земельної реформи, з 12:00 до 13:00 перерва, а закінчать о 15:00.

"Після чого у нас буде два позачергових засідання Верховної Ради. Сподіваюся, ми швидко зможемо їх пройти. Обидва позачергових засідання скликані на вимогу народних депутатів", – сказав він.

Як уточнив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, перше засідання на 16:00, друге – о 17:30. Також він повідомив, що на 16:00 розглядатимуть тарифи, а пізніше опублікував порядок денний, судячи з усього, на друге позачергове:

Законопроєкт №4651 про посилення покарання за недостовірне декларування. Пропонується збільшити штрафи (у середньому на 8500-17 000 грн), а також карати в'язницею за умисне неподання декларації топчиновниками і за брехню в декларації більш ніж 4 500 000 млн грн.

Законопроєкт №4533 про конституційну процедуру. Його прийняття забезпечить доступ до конституційного правосуддя через процедуру звернення з конституційною скаргою або ініціювання конституційних подань і звернень уповноваженими суб'єктами.

Законопроект №4643-д щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби.

Законопроект 4644-д щодо тимчасового спрощення митного оформлення евроблях.

Законопроект №3695 щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною – декретна відпустка для чоловіків .

. Законопроект №3774 щодо протидії рейдерству.

Законопроект №5173 щодо вдосконалення окремих аспектів декларування.

Законопроект №4535 щодо розвитку інституту старост.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 квітня Рада через коронавірусу скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів.

Також депутати прийняли закони, завдяки яким валютні кредити переведуть в гривню.

Відео: Сьогодні

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