Рада розгляне питання легалізації зброї: що готують українцям

Верховна Рада на цьому тижні може розглянути законопроєкт про легалізацію зброї, який має впорядкувати ринок цивільної зброї в Україні. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
За його словами, документ дискусійний, тому його ще будуть допрацьовувати.
"У ньому є як правильні речі, так і речі, які будуть розділяти зал. Будемо говорити відверто. Це перше читання. Буде можливість його допрацювати, ураховуючи ті пропозиції, зауваження, які сьогодні вже фактично лунають", – сказав Разумков.
Що це за законопроєкт
Йдеться про законопроєкт № 4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Нещодавно профільний комітет схвалив його і рекомендував депутатам прийняти в першому читанні. Документ встановлює такі категорії цивільної вогнепальної зброї:
- А – автоматична вогнепальна зброя;
- В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);
- З – короткоствольна вогнепальна зброя;
- D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;
- Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.
На зразок посвідчення водія буде документ на зброю. На кожну одиницю зброї пропонують ввести технічний паспорт з відомостями про власника і серійний номер.
Хто з громадян України матиме право на зброю:
- хто не має медичних протипоказань;
- хто не має судимості;
- хто не притягувався до адміністративної відповідальності протягом останнього року.
Законопроєктом пропонують ввести держреєстр зброї А також страхування цивільної відповідальності за заподіяння з її застосуванням шкоди третій особі або її майну.
Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про всі "за" і "проти" в питанні озброєння українців і чи буде розгул злочинності в разі вільного володіння зброєю в Україні.
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