Рада розгляне питання легалізації зброї: що готують українцям

Депутати розглянуть документ поки що у першому читанні

Верховна Рада на цьому тижні може розглянути законопроєкт про легалізацію зброї, який має впорядкувати ринок цивільної зброї в Україні. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

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За його словами, документ дискусійний, тому його ще будуть допрацьовувати.

"У ньому є як правильні речі, так і речі, які будуть розділяти зал. Будемо говорити відверто. Це перше читання. Буде можливість його допрацювати, ураховуючи ті пропозиції, зауваження, які сьогодні вже фактично лунають", – сказав Разумков.

Що це за законопроєкт

Йдеться про законопроєкт № 4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Нещодавно профільний комітет схвалив його і рекомендував депутатам прийняти в першому читанні. Документ встановлює такі категорії цивільної вогнепальної зброї:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

З – короткоствольна вогнепальна зброя;

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

На зразок посвідчення водія буде документ на зброю. На кожну одиницю зброї пропонують ввести технічний паспорт з відомостями про власника і серійний номер.

Хто з громадян України матиме право на зброю:

хто не має медичних протипоказань;

хто не має судимості;

хто не притягувався до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

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Законопроєктом пропонують ввести держреєстр зброї А також страхування цивільної відповідальності за заподіяння з її застосуванням шкоди третій особі або її майну.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про всі "за" і "проти" в питанні озброєння українців і чи буде розгул злочинності в разі вільного володіння зброєю в Україні.

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