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  1. Влада

Рада підтримала закон про олігархів: що "світить" найбагатшим

1 липня 2021 17:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер якщо чиновники або політики перекинуться кількома словами з олігархом, вони повинні будуть про це відзвітувати у декларації

Депутати визначили, хто вважатиметься олігархом в Україні. Колаж "Сьогодні"

Депутати визначили, хто вважатиметься олігархом в Україні. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів). Документ підтримали 275 народних депутатів.

Хто такий олігарх

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Олігархом визначається людина, яка:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, на день набуття чинності цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
  • вартість його активів (і осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогодні це 2 млрд 379 млн грн).

Якщо людина відповідає хоча б двом зазначеним критеріям – вона потрапляє до реєстру олігархів.

Що не можна буде олігархам

Буде створено реєстр олігархів, а вноситимуть до нього за поданням РНБО осіб, які відповідають олігархічним критеріям. Олігархам, які опинилися у реєстрі, буде заборонено:

  • здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій;
  • бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Контакти олігархів з політиками і чиновниками

Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже наступного дня (це стосується навіть президента України). Під контактом розуміється зустріч і розмова (у тому числі онлайн) будь-якого змісту, але сюди не входять спільна участь в офіційних заходах.

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Самі ж олігархи перед спілкуванням з чиновником або політиком повинні повідомляти їм, що перебувають у реєстрі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам, що якщо не ухвалять закон про олігархів або зволікатимуть з ним, то винесе це питання на всеукраїнський референдум.

Дивіться також відео перепалки між нардепом Артуром Герасимовим і секретарем РНБО Олексієм Даніловим через закон про олігархів:

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