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Рада через коронавірус скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів

13 квітня, 17:53

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У зв'язку з поширенням короновірусу буде продовжена практика, яка застосовувалася минулого навчального року

Верховна Рада 295 голосами прийняла Закон про окремі питання завершення 2020/2021 навчального року, який звільняє учнів, котрі завершують здобуття загальної середньої освіти в цьому році, від державної підсумкової атестації.

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12 нардепів були проти, двоє – утрималися, ще 23 – не голосували.

Документ надає випускникам шкіл право вибирати вид оцінки їхніх результатів навчання:

  • шляхом річного оцінювання;
  • державної підсумкової атестації;
  • державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

У зв'язку з поширенням короновірусу буде продовжена практика, яка застосовувалася минулого навчального року.

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що це важливе рішення, з огляду на пандемію коронавірусу, з метою забезпечення рівних можливостей для учнів.

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"Також законодавчими змінами передбачено, що учні 11-х класів мають право за власним бажанням пройти ДПА, у формі зовнішнього незалежного оцінювання", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу і численні звернення педагогів, батьків і дітей прийнято рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році для учнів 4-х та 9-х класів.

Нагадаємо, в червні-2020 Верховна Рада також прийняла закон, яким дозволялося випускникам шкіл не проходити державну підсумкову атестацію. Законопроєкт підтримали 356 нардепів.

Закон встановлював, що у зв'язку з карантинними обмеженнями випускники шкіл в 2019/2020 навчальному році звільнялися від проходження ДПА.

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школа Верховна Рада випускники ЗНО Сергій Шкарлет

Джерело: Сьогодні

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