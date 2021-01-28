Рада вдруге провалила призначення Юрія Вітренка

17 грудня в парламенті не вистачило голосів для його призначення, і сьогодні депутати знову не впоралися

Верховна Рада з другої спроби знову не змогла призначити Юрія Вітренка віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики України. Зараз він виконуючий обов'язки голови цього відомства. За відповідний проєкт постанови проголосували 204 народних депутати.

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Вітренко поінформував про головні свої кроки на посаді в.о. міністра енергетики, які були зроблені з 21 грудня 2020 року:

погашено заборгованість із зарплати перед шахтарями;

підписано угоди з іноземними інвесторами на власний видобуток газу в Україні;

було винесено на Кабмін рішення, яке дозволило знизити ціну на газ для населення з лютого на третину.

Нагадаємо, раніше Вітренко вже працював в уряді. Протягом 1991-2010 років був на різних посадах у Міністерстві економіки, остання – заступник міністра в уряді Миколи Азарова. До цього керував департаментом закупівель у Кабміні Юлії Тимошенко. Після роботи на державних посадах був виконавчим директором в НАК "Нафтогаз України".

17 грудня 2020 року Рада відмовилася призначити Вітренкавіцепрем'єром, після чого Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики. Сам він скаржився, що приставка "в.о." сильно обмежує його діяльність.

Після цього в Раді прокоментували призначення Вітренка т.в.о. міністра енергетики.

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