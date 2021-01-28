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  1. Політика

Рада вдруге провалила призначення Юрія Вітренка

28 січня, 13:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

17 грудня в парламенті не вистачило голосів для його призначення, і сьогодні депутати знову не впоралися

Верховна Рада з другої спроби знову не змогла призначити Юрія Вітренка віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики України. Зараз він виконуючий обов'язки голови цього відомства. За відповідний проєкт постанови проголосували 204 народних депутати.

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Вітренко поінформував про головні свої кроки на посаді в.о. міністра енергетики, які були зроблені з 21 грудня 2020 року:

  • погашено заборгованість із зарплати перед шахтарями;
  • підписано угоди з іноземними інвесторами на власний видобуток газу в Україні;
  • було винесено на Кабмін рішення, яке дозволило знизити ціну на газ для населення з лютого на третину.

Нагадаємо, раніше Вітренко вже працював в уряді. Протягом 1991-2010 років був на різних посадах у Міністерстві економіки, остання – заступник міністра в уряді Миколи Азарова. До цього керував департаментом закупівель у Кабміні Юлії Тимошенко. Після роботи на державних посадах був виконавчим директором в НАК "Нафтогаз України".

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17 грудня 2020 року Рада відмовилася призначити Вітренкавіцепрем'єром, після чого Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики. Сам він скаржився, що приставка "в.о." сильно обмежує його діяльність.

Після цього в Раді прокоментували призначення Вітренка т.в.о. міністра енергетики.

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Верховна Рада Юрій Вітренко призначення віце-прем'єр міністр енергетики

Джерело: Сьогодні

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