Рада почала реформу будівельної сфери в Україні: що це значить

Система державного архітектурно-будівельного контролю в Україні одна з найбільш корумпованих, але тепер правила гри зміняться

Сфера містобудування в Україні буде працювати по-новому. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування, яким по суті позбавляє Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) функцій, які пов'язували з корупцією.

Чому вирішили позбутися від ДАБІ?

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На сьогоднішній день виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм покладено на ДАБІ.

Дозвільну діяльність у сфері будівництва експерти та правоохоронці вважають основним джерелом корупції у будівельній галузі, оскільки на стадії надання документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів фіксується найбільша кількість зловживань і порушень. Система державного архітектурно-будівельного контролю в Україні є і залишається однією з найбільш корумпованих, і вимагає повного перезавантаження і проведення реформи, яку ініціював Зеленський.

Що пропонується законопроектом №5655

Документ передбачає лібералізацію процесу дозволів і оформлення будівництва, а також повну діджіталізацію взаємодії забудовника з дозвільними процесами.

Сфера будівництва стане прозорішою. Фото: "Сьогодні"

"Завдяки впровадженню е-системи на всеукраїнському рівні вдасться побороти хабарництво, яким донині славилася ДАБІ", – розповідала раніше глава Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні, народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк.

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Основні положення законопроекту:

Замовник сам реєструватиме права на виконання підготовчих і будівельних робіт через електронну систему, якщо всі основні дозволи (право на землю, містобудівні умови, експертиза) уже занесені до електронної системи або відповідних реєстрів.

Реєстрацію прав на початок будівництва виконуватимуть нотаріуси та державні реєстратори речових прав на нерухоме майно.

Функцію перевірки відповідності проєктної документації ДБН та іншим нормам передадуть спеціалізованим експертним організаціям, до яких передбачать посилену кримінальну, адміністративну і майнову відповідальність.

Електронна система зможе автоматично блокувати дії нечесних забудовників, які раніше користувалися підробленими печатками та експертними звітами.

Передбачається механізм захисту історичних пам'яток.

Нагадаємо, у березні 2020 року Зеленський і Шмигаль оголосили про ліквідацію ДАБІ, причому влада врахувала побажання забудовників та інвесторів. Ми з'ясовували, наскільки подешевшають новобудови після ліквідації ДАБІ.