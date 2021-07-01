Рада почала реформу будівельної сфери в Україні: що це значить

Сфера містобудування в Україні буде працювати по-новому. Колаж "Сьогодні"
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування, яким по суті позбавляє Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) функцій, які пов'язували з корупцією.
Чому вирішили позбутися від ДАБІ?
На сьогоднішній день виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм покладено на ДАБІ.
Дозвільну діяльність у сфері будівництва експерти та правоохоронці вважають основним джерелом корупції у будівельній галузі, оскільки на стадії надання документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів фіксується найбільша кількість зловживань і порушень. Система державного архітектурно-будівельного контролю в Україні є і залишається однією з найбільш корумпованих, і вимагає повного перезавантаження і проведення реформи, яку ініціював Зеленський.
Що пропонується законопроектом №5655
Документ передбачає лібералізацію процесу дозволів і оформлення будівництва, а також повну діджіталізацію взаємодії забудовника з дозвільними процесами.
"Завдяки впровадженню е-системи на всеукраїнському рівні вдасться побороти хабарництво, яким донині славилася ДАБІ", – розповідала раніше глава Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні, народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк.
Основні положення законопроекту:
- Замовник сам реєструватиме права на виконання підготовчих і будівельних робіт через електронну систему, якщо всі основні дозволи (право на землю, містобудівні умови, експертиза) уже занесені до електронної системи або відповідних реєстрів.
- Реєстрацію прав на початок будівництва виконуватимуть нотаріуси та державні реєстратори речових прав на нерухоме майно.
- Функцію перевірки відповідності проєктної документації ДБН та іншим нормам передадуть спеціалізованим експертним організаціям, до яких передбачать посилену кримінальну, адміністративну і майнову відповідальність.
- Електронна система зможе автоматично блокувати дії нечесних забудовників, які раніше користувалися підробленими печатками та експертними звітами.
- Передбачається механізм захисту історичних пам'яток.
Нагадаємо, у березні 2020 року Зеленський і Шмигаль оголосили про ліквідацію ДАБІ, причому влада врахувала побажання забудовників та інвесторів. Ми з'ясовували, наскільки подешевшають новобудови після ліквідації ДАБІ.