Рада може провести термінове засідання: в "Слузі народу" назвали єдине питання

На кону буде лише один документ – зареєстрований у парламенті проєкт постанови № 5380

Верховная Рада в п'ятницю, 18 червня, може провести позачергове засідання, на якому розгляне лише одне важливе питання – звернення до США. Про це написав у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

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На кону буде зареєстрований в парламенті проєкт постанови № 5380.

"Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання щодо проєкту постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)", – написав Качура.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляв, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів для скликання позачергового засідання. Він пояснив, що це за проєкт постанови щодо прохання до США надати Україні статус основного союзника поза НАТО.

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